'Vale Tudo' começa mais cedo nesta quarta-feira (1º); capítulo está imperdível

Capítulo desta noite promete ser decisivo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 13:29

Leonardo retornará para a família em
Leonardo retornará para a família em "Vale Tudo" Crédito: Reprodução

Nesta quarta-feira (1º), a novela Vale Tudo terá um capítulo repleto de tensão e reviravoltas. A exibição está prevista para às 20h35 (horário de Brasília), logo após o Jornal Nacional, e dará continuidade ao impacto da revelação de que Leonardo (Guilherme Magon) está vivo, fato que abalou toda a família Roitman.

Reencontro da família Roitman com Leonardo

Leonardo reaparece na mansão dos Roitman por Reprodução | Globo

No episódio de hoje, o retorno inesperado do personagem movimentará os núcleos da trama, colocando em xeque a versão que sustentou a narrativa por anos. Odete Roitman (Débora Bloch) se mostrará cada vez mais pressionada diante das descobertas, enquanto Heleninha (Paolla Oliveira) tentará lidar com as consequências de reencontrar o irmão que acreditava morto.

Paralelamente, a busca por respostas sobre Ana Clara (Samantha Jones) seguirá deixando marcas nos personagens. Além disso, haverá a surpresa do reencontro com Leonardo, que promete abrir novos conflitos familiares e revelar segredos que podem mudar o rumo da história.

Com tantos acontecimentos, o capítulo desta noite promete ser decisivo para o andamento da trama e deve prender a atenção do público do início ao fim.

