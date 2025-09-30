CHOQUE

Reviravolta: saiba o que vai acontecer com Leonardo em 'Vale Tudo'

Retorno do filho escondido de Odete Roitman bagunçará a trama das 9

Leonardo retornará para a família em "Vale Tudo" Crédito: Reprodução

O remake de "Vale Tudo", novela das 9 da TV Globo, se prepara para uma virada decisiva. Um importante segredo guardado por Odete Roitman (Debora Bloch) finalmente será revelado, trazendo de volta Leonardo (Guilherme Magon), filho dado como morto há 13 anos após um acidente misterioso. O reencontro acontecerá de forma impactante, com o personagem reaparecendo na mansão da família e deixando todos perplexos.

A revelação começará a ser construída a partir de uma série de depoimentos sobre o episódio do passado. Heleninha (Paolla Oliveira) será a responsável por encontrar o irmão escondido em um casebre ao lado de Ana Clara (Samantha Jones) e o levará para a casa de Celina (Malu Galli). A notícia rapidamente se espalhará e provocará grande abalo entre os Roitman. As informações são do site Notícias da TV.

Na tentativa de revisitar os acontecimentos da tragédia, a família se reunirá na mansão. Heleninha aproveitará o momento para revelar que foi acusada injustamente pela mãe durante todos esses anos. Logo depois, Celina apresentará sua versão, seguida pelo relato de Marco Aurélio (Alexandre Nero), que também trará lembranças do acidente.

Odete será a última a se pronunciar. Seus argumentos para justificar a farsa em torno da morte do filho desencadearão a ruptura definitiva com os herdeiros. O peso desse confronto marcará o início da reta final da novela.

Pouco depois, uma nova tragédia tomará conta da trama: Odete será encontrada morta em seu quarto no Copacabana Palace, no capítulo que vai ao ar na segunda-feira (6). A partir daí, a pergunta que atravessou gerações voltará ao centro da narrativa: quem matou Odete Roitman?

A resposta será guardada para os capítulos finais. O desfecho de Vale Tudo está marcado para 17 de outubro, prometendo manter o suspense e as tensões familiares até o último momento.