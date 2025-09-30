‘Vale Tudo’: Globo divulga fotos do reencontro da família Roitman com Leonardo, filho escondido por Odete

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 19:58
“Vale Tudo” chega na reta final com fortes emoções e uma das cenas mais esperadas vai ao ar nesta terça-feira (30). Leonardo (Alexandre Magon) vai aparecer de maneira inesperada na trama, após a descoberta de sua irmã gêmea, Heleninha (Paolla Oliveira).
Para ‘matar’ a ansiedade dos telespectadores, a Globo divulgou fotos da cena que vai ao ar. Confira:
Reencontro da família Roitman com Leonardo
O desenrolar da história começou nesta segunda-feira (29). Cansada das chantagens de Ana Clara (Samantha Jones), Odete Roitman (Débora Bloch) decide dar um fim na mocinha responsável por cuidar de Leonardo que é cadeirante, após a morte de sua avó Nice (Teca Pereira), outra cuidadora.
Sem Odete saber, Ana Clara casa com Leonardo, começa a visitas inesperadas no Rio de Janeiro, onde a vilã vive com a família, e passa a chantageá-la. Por isso, no capítulo de ontem, Odete atira contra a jovem, mesmo na frente do primogênito, dado como morto após acidente que aconteceu no passado. Por isso Leonardo fica em um casebre escondido da família.
No entanto, mesmo gravemente ferida, Ana Clara consegue ligar para Heleninha com quem já vinha tendo contato. Chegando no lugar ermo, ela dá ‘de cara’ com o irmão que acreditava estar morto e ter sido culpada pela morte em um acidente, como a faz acreditar a mãe, Odete.
Os dois protagonizam uma cena emocionante ao se abraçarem. No entanto, antes da cena, os três familiares: Celina (Malu Galli), Afonso (Humberto Carrão) e a própria Heleninha têm um flashback do dia do acidente envolvendo Leonardo. A expectativa é que eles consigam desvendar quem foi enterrado no lugar dele.
Após encontrar Leonardo, Heleninha volta com ele para a mansão dos Roitman, desmascarando Odete e surpreendendo a todos, o que promete mudar completamente o rumo dos personagens.