Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

4 receitas fáceis e saudáveis de empadão para o almoço

Aprenda a preparar versões deliciosas e nutritivas deste prato amado pelos brasileiros

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 13:43

Empadão de frango com legumes (Imagem: Food is Love | Shutterstock)
Empadão de frango com legumes Crédito: Imagem: Food is Love | Shutterstock

Poucos pratos trazem tanta versatilidade quanto o empadão. A simples base de massa pode receber recheios variados e ganhar versões que se adaptam a diferentes estilos alimentares. É possível preparar desde combinações leves de vegetais até opções mais proteicas, mantendo sempre o equilíbrio entre praticidade e nutrição. Se a ideia é unir sabor e saúde, vale descobrir estas 4 receitas fáceis e saudáveis de empadão para o almoço. Confira abaixo!

Empadão de frango com legumes

Ingredientes

Massa

  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral
  • 4 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
  • 1 ovo
  • 4 colheres de sopa de água gelada
  • 1 pitada de sal
  • 1 ovo batido para pincelar

Recheio

  • 400 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho amassados
  • 2 cenouras cortadas em cubos pequenos
  • 1 xícara de chá de ervilha fresca
  • 2 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 2 xícaras de chá de leite desnatado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem
  • Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo com o sal. Acrescente o ovo e o azeite, mexa com as mãos e vá adicionando a água até obter uma massa homogênea. Embale em plástico-filme e leve à geladeira por 20 minutos.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente a cenoura e deixe cozinhar por alguns minutos. Junte o frango e a ervilha. Polvilhe a farinha de aveia, mexa e vá colocando o leite até formar um creme espesso. Tempere com sal, pimenta-do-reino e finalize com salsinha. Reserve.

Montagem

Abra a massa com um rolo e use metade dela para forrar uma assadeira redonda. Espalhe o recheio cremoso de frango e legumes. Cubra com a outra metade da massa, pincele com ovo batido e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 minutos, até dourar. Sirva em seguida.

Empadão de sardinha

Ingredientes

Massa

  • 2 xícaras de chá de farinha de aveia
  • 1 xícara de chá de farinha de arroz
  • 4 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
  • 1 ovo
  • 1 colher de chá de sal
  • 1/2 xícara de chá de água gelada
  • Azeite para untar e pincelar

Recheio

  • 150 g de sardinha desfiada
  • 2 tomates maduros picados
  • 1 cebola picada
  • 1 pimentão vermelho cortado em cubos
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
  • 2 ovos cozidos e picados
  • 1 cenoura ralada
  • Pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela grande, misture as farinhas e o sal. Abra um buraco no centro, acrescente o ovo e o azeite, mexendo até obter uma farofa úmida. Vá adicionando a água aos poucos até formar uma massa firme. Cubra com pano limpo e deixe descansar por 20 minutos.

Recheio

Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola, o alho, o pimentão e a cenoura até ficarem macios. Adicione os tomates e cozinhe até formar um molho encorpado. Junte a sardinha, os ovos cozidos e o cheiro-verde, mexendo bem. Tempere com pimenta-do-reino. Reserve.

Montagem

Abra a massa com rolo e use metade para forrar o fundo e as laterais de uma assadeira média untada com azeite. Coloque o recheio, espalhando bem. Cubra com o restante da massa e feche as bordas. Pincele a superfície com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 35 a 40 minutos, até dourar. Retire, deixe esfriar levemente e sirva.

Empadão de grão-de-bico, espinafre e lentilha (Imagem: Zulkarnieiev Denis | Shutterstock)
Empadão de grão-de-bico, espinafre e lentilha Crédito: Imagem: Zulkarnieiev Denis | Shutterstock

Empadão de grão-de-bico, espinafre e lentilha

Ingredientes

Massa

  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
  • 1 ovo
  • 4 colheres de sopa de água gelada
  • 1 pitada de sal

Recheio

  • 2 xícaras de chá de espinafre picado
  • 1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida
  • 1 cebola picada
  • 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de leite desnatado
  • 2 colheres de sopa de farinha de aveia
  • Sal, noz-moscada ralada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de trigo com o sal, adicione o ovo e o azeite e incorpore aos poucos a água até formar uma massa homogênea. Envolva em plástico-filme e deixe descansar por 20 minutos na geladeira.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o espinafre e cozinhe por 2 minutos, até murchar. Junte a lentilha e o grão-de-bico e misture bem. Reserve. Em outra tigela, bata os ovos com o leite e a farinha de aveia, temperando com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Combine tudo ao refogado. Reserve.

Montagem

Abra a massa com rolo e use metade para forrar o fundo e as laterais de uma assadeira. Espalhe o recheio e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 40 minutos, até a superfície dourar. Sirva em seguida.

Empadão de carne moída

Ingredientes

Massa

  • 2 xícaras de chá de farinha de aveia
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 4 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
  • 1 ovo
  • 1 colher de chá de sal
  • 1/2 xícara de chá de água gelada
  • Azeite para pincelar

Recheio

  • 500 g de carne bovina magra moída
  • 1 cebola picada
  • 2 tomates maduros picados
  • 1 cenoura ralada
  • 1 abobrinha ralada
  • 2 dentes de alho amassados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 1 colher de chá de orégano seco
  • Pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado e sal a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela grande, misture as farinhas e o sal. Depois, adicione o ovo e o azeite, mexendo até formar uma farofa. Vá colocando a água gelada aos poucos até obter uma massa firme. Cubra e deixe descansar por 20 minutos.

Recheio

Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente a carne moída e cozinhe até perder a cor avermelhada. Depois, adicione os tomates, a cenoura e a abobrinha, mexendo até que soltem líquido e formem um recheio úmido. Tempere com páprica, orégano, pimenta-do-reino e sal. Finalize com cheiro-verde e reserve para esfriar.

Montagem

Abra a massa com um rolo e use metade para forrar o fundo e as laterais de uma assadeira média. Distribua o recheio de carne e cubra com a outra metade da massa aberta, fechando bem as bordas. Em seguida, pincele a superfície com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 35 a 40 minutos, até dourar. Retire, deixe amornar e sirva em fatias.

Mais recentes

Imagem - 7 dicas para chegar ao verão com a pele renovada

7 dicas para chegar ao verão com a pele renovada
Imagem - Modelo baiana desfila para a Louis Vuitton durante a semana de moda da capital francesa

Modelo baiana desfila para a Louis Vuitton durante a semana de moda da capital francesa
Imagem - Produções baianas conquistam três prêmios no CineBaru

Produções baianas conquistam três prêmios no CineBaru

MAIS LIDAS

Imagem - Pai e mãe morrem afogados junto com a filha ao tentar salvar a menina de 5 anos
01

Pai e mãe morrem afogados junto com a filha ao tentar salvar a menina de 5 anos

Imagem - Carta da Roda da Fortuna no tarot aponta movimento e reviravoltas nesta terça (30)
02

Carta da Roda da Fortuna no tarot aponta movimento e reviravoltas nesta terça (30)

Imagem - Chega de angústia: Arcanjo Gabriel revela os 3 signos que terão boas notícias esta semana
03

Chega de angústia: Arcanjo Gabriel revela os 3 signos que terão boas notícias esta semana

Imagem - Ministro diz que 'tudo indica' que bebida contaminada por metanol foi distribuída em outros estados
04

Ministro diz que 'tudo indica' que bebida contaminada por metanol foi distribuída em outros estados