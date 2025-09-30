NOVELA DAS 9

Jornalista revela final de Maria de Fátima em 'Vale Tudo'; confira

Segundo colunista, a jovem viverá terá um desfecho glorioso na trama

Elis Freire

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 18:43

Maria de Fátima Crédito: Reprodução/TV Globo

Tudo indica que os planos de Maria de Fátima (Bella Campos) vão se concretizar em "Vale Tudo", novela das 9 da TV Globo. De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, a jovem atingirá seu objetivo e terá um final feliz no remake. O jornalista revelou que, assim como na versão original de 1988, a alpinista social vai surgir poderosa em sua última cena, desfrutando de toda riqueza que conseguiu conquistar.



No desfecho, Fátima estará em uma relação próxima com um homem chamado Carvana, muito rico e bem sucedida. Além disso, a coluna detalhou que ela abandonará o filho que está esperando, que se chamará Salvador, e a criança ficará aos cuidados da mãe dela, Raquel (Taís Araujo) para que ela viva despreocupada e sem as responsabilidades de criar um filho.

Em umas das últimas aparições que já estaria em roteiro entregue ao elenco, MF estará arrumada, com roupas de grife e pomposa cheia de dinheiro para comprar o que quer.

Já caminhando para o fim da trama, na próxima segunda-feira (6) a emissora exibirá a cena em que Odete Roitman (Debora Bloch) será assassinada. A Globo já revelou que fará inúmeras gravações com diversas opções e diferentes personagens para que não se saiba antes do capítulo derradeiro quem será o assassino ou assassina da socialite.

O que já se sabe é que o responsável pela morte não será Leila, personagem que matou Odete na versão original de 1988, já que Manuela Dias já disse em entrevista que não irá repetir o assassino. Há quem diga ainda que Odete não morrerá desta vez. Só esperando para ver!