Jornalista revela final de Maria de Fátima em 'Vale Tudo'; confira

Segundo colunista, a jovem viverá terá um desfecho glorioso na trama

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 18:43

Maria de Fátima segue com seu plano para subir na vida
Maria de Fátima  Crédito: Reprodução/TV Globo

Tudo indica que os planos de Maria de Fátima (Bella Campos) vão se concretizar em "Vale Tudo", novela das 9 da TV Globo. De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, a jovem atingirá seu objetivo e terá um final feliz no remake. O jornalista revelou que, assim como na versão original de 1988, a alpinista social vai surgir poderosa em sua última cena, desfrutando de toda riqueza que conseguiu conquistar. 

No desfecho, Fátima estará em uma relação próxima com um homem chamado Carvana, muito rico e bem sucedida. Além disso, a coluna detalhou que ela abandonará o filho que está esperando, que se chamará Salvador, e a criança ficará aos cuidados da mãe dela, Raquel (Taís Araujo) para que ela viva despreocupada e sem as responsabilidades de criar um filho.  

