Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Será a assassina? Personagem deve matar Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Vilã será morta de maneira misteriosa no remake do folhetim

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 23:53

Odete Roitman (Débora Bloch) em
Odete Roitman (Débora Bloch) em "Vale Tudo" Crédito: Reprodução

"Quem matou Odete Roitman?" essa será a pergunta que moverá os últimos capítulos do remake de "Vale Tudo", novela das 9 escrita por Manuela Dias no ar na TV Globo. A personagem de Debora Bloch será assassinada de forma misteriosa deixando vários possíveis suspeitos de terem cometido o crime. 

Na trama original que foi arem 1988, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, Leila (Carolina Dieckmmann) foi a responsável por tirar a vida da dona da TCA. Tudo aconteceu por ela ter confundido a vilã com Maria de Fátima (Bella Campos). Quem viveu Odete na primeira versão foi a renomada Beatriz Segall. 

Odete Roitman - 2025

Odete e César tem primeira noite juntos por Reprodução/TV Globo
Odete e César tem primeira noite juntos por Reprodução/TV Globo
Odete Roitman 2025 por Reprodução
Odete Roitman 2025 por Reprodução
Odete Roitman 2025 por Reprodução
Odete Roitman 2025 por Reprodução
Odete Roitman 2025 por Reprodução
Odete Roitman 2025 por Reprodução
1 de 8
Odete e César tem primeira noite juntos por Reprodução/TV Globo

Leia mais

Imagem - 'Vale Tudo': Fátima planeja usar filho em golpe para amolecer coração de Raquel

'Vale Tudo': Fátima planeja usar filho em golpe para amolecer coração de Raquel

Imagem - Globo é criticada por fala sobre câncer em Vale Tudo: 'Propaga anticiência'

Globo é criticada por fala sobre câncer em Vale Tudo: 'Propaga anticiência'

Imagem - Afonso morre em ‘Vale Tudo’? Descubra o desfecho do filho de Odete Roitman

Afonso morre em ‘Vale Tudo’? Descubra o desfecho do filho de Odete Roitman

Mas, quem matará a Odete Roitman de Débora Blooch?

Para o remake já se sabe que  produção terá gravações sigilosas e com várias estrelas do folhetim para manter o segredo de quem será responsável por tirar a vida da vilã. Mas, fato é que com o desenrolar da trama Celina (Malu Galli) parece ser a principal suspeita nessa nova versão da trama.

O motivo poderá começar a ser traçado ainda nos próximos capítulos. A irmã da víbora vai descobrir que o sobrinho Leonardo Roitman (Guilherme Magon), que todos acreditavam estar morto, na verdade está vivo e sendo escondido por Odete. Além disso, Celina parece estar cansada das humilhações que passou nas mãos da irmã e de todas as suas atitudes perversas e mentiras guardadas. 

Em 1988, o capítulo da morte de Odete veio há apenas no capítulo 193, há 11 capítulos do final. Na versão atual a previsão são de 173 capítulos, logo a exibição do assassinato deve ocorrer na primeira semana de outubro. 

Leia mais

Imagem - Saturno retrógrado: saiba como fenômeno pode afetar cada signo

Saturno retrógrado: saiba como fenômeno pode afetar cada signo

Imagem - ‘Tela Quente’ exibe filme polêmico e vencedor de 2 Oscars após ‘Estrela da Casa’ nesta segunda

‘Tela Quente’ exibe filme polêmico e vencedor de 2 Oscars após ‘Estrela da Casa’ nesta segunda

Imagem - Camarote Salvador confirma Léo Santana no Carnaval de 2026; veja data

Camarote Salvador confirma Léo Santana no Carnaval de 2026; veja data

Mais recentes

Imagem - Saturno retrógrado: saiba como fenômeno pode afetar cada signo

Saturno retrógrado: saiba como fenômeno pode afetar cada signo
Imagem - ‘Tela Quente’ exibe filme polêmico e vencedor de 2 Oscars após ‘Estrela da Casa’ nesta segunda

‘Tela Quente’ exibe filme polêmico e vencedor de 2 Oscars após ‘Estrela da Casa’ nesta segunda
Imagem - Camarote Salvador confirma Léo Santana no Carnaval de 2026; veja data

Camarote Salvador confirma Léo Santana no Carnaval de 2026; veja data

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua