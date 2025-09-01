NOVELA DAS 9

Será a assassina? Personagem deve matar Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Vilã será morta de maneira misteriosa no remake do folhetim

Elis Freire

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 23:53

Odete Roitman (Débora Bloch) em "Vale Tudo" Crédito: Reprodução

"Quem matou Odete Roitman?" essa será a pergunta que moverá os últimos capítulos do remake de "Vale Tudo", novela das 9 escrita por Manuela Dias no ar na TV Globo. A personagem de Debora Bloch será assassinada de forma misteriosa deixando vários possíveis suspeitos de terem cometido o crime.

Na trama original que foi arem 1988, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, Leila (Carolina Dieckmmann) foi a responsável por tirar a vida da dona da TCA. Tudo aconteceu por ela ter confundido a vilã com Maria de Fátima (Bella Campos). Quem viveu Odete na primeira versão foi a renomada Beatriz Segall.

Odete Roitman - 2025 1 de 8

Mas, quem matará a Odete Roitman de Débora Blooch?

Para o remake já se sabe que produção terá gravações sigilosas e com várias estrelas do folhetim para manter o segredo de quem será responsável por tirar a vida da vilã. Mas, fato é que com o desenrolar da trama Celina (Malu Galli) parece ser a principal suspeita nessa nova versão da trama.

O motivo poderá começar a ser traçado ainda nos próximos capítulos. A irmã da víbora vai descobrir que o sobrinho Leonardo Roitman (Guilherme Magon), que todos acreditavam estar morto, na verdade está vivo e sendo escondido por Odete. Além disso, Celina parece estar cansada das humilhações que passou nas mãos da irmã e de todas as suas atitudes perversas e mentiras guardadas.