Dinheiro em alta: 4 signos atingem pico de boas energias e entram em fase de sorte financeira até o fim de outubro

Período de boas oportunidades promete aquecer as finanças de quem souber agir com foco e intuição

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 15:00

Signos e boa sorte
Signos e boa sorte Crédito: Reprodução

Os próximos dias chegam com ventos favoráveis para quem busca crescimento financeiro. O movimento entre Sol, Vênus e Júpiter favorece decisões estratégicas, ganhos inesperados e o fechamento de parcerias que podem render frutos duradouros. Segundo a astrologia, quatro signos em especial devem sentir o impacto positivo dessa maré de prosperidade.

Touro será o primeiro a colher os resultados de um esforço antigo. Projetos que estavam parados voltam a fluir, e uma oportunidade profissional pode melhorar a renda. O segredo é manter a paciência e não gastar antes de receber.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
1 de 5
Touro: verde esmeralda por Reprodução

Virgem também entra num ciclo de estabilidade e reconhecimento. Boas notícias podem vir de um chefe ou de uma proposta ligada a algo que o nativo domina bem. Investimentos feitos com cautela tendem a render.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
1 de 5
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Escorpião deve ficar atento a possibilidades que envolvam trabalho extra, sociedade ou comissões. O dinheiro pode entrar de forma diferente da habitual, mas é importante evitar gastos impulsivos com luxos.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
1 de 6
Escorpião: preto profundo por Reprodução

Capricórnio fecha a lista dos favorecidos, com chances de receber aumento, bônus ou até uma oferta melhor de emprego. O momento pede sabedoria para planejar o futuro e não desperdiçar a energia de abundância.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
1 de 5
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

No geral, o céu indica uma semana em que equilíbrio e responsabilidade serão recompensados. Quem mantiver os pés no chão e souber valorizar o próprio talento pode transformar pequenas oportunidades em grandes conquistas.

