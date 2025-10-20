Dinheiro em alta: 4 signos atingem pico de boas energias e entram em fase de sorte financeira até o fim de outubro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 15:00
Os próximos dias chegam com ventos favoráveis para quem busca crescimento financeiro. O movimento entre Sol, Vênus e Júpiter favorece decisões estratégicas, ganhos inesperados e o fechamento de parcerias que podem render frutos duradouros. Segundo a astrologia, quatro signos em especial devem sentir o impacto positivo dessa maré de prosperidade.
Touro será o primeiro a colher os resultados de um esforço antigo. Projetos que estavam parados voltam a fluir, e uma oportunidade profissional pode melhorar a renda. O segredo é manter a paciência e não gastar antes de receber.
As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda
Virgem também entra num ciclo de estabilidade e reconhecimento. Boas notícias podem vir de um chefe ou de uma proposta ligada a algo que o nativo domina bem. Investimentos feitos com cautela tendem a render.
As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos
Escorpião deve ficar atento a possibilidades que envolvam trabalho extra, sociedade ou comissões. O dinheiro pode entrar de forma diferente da habitual, mas é importante evitar gastos impulsivos com luxos.
As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo
Capricórnio fecha a lista dos favorecidos, com chances de receber aumento, bônus ou até uma oferta melhor de emprego. O momento pede sabedoria para planejar o futuro e não desperdiçar a energia de abundância.
As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra
No geral, o céu indica uma semana em que equilíbrio e responsabilidade serão recompensados. Quem mantiver os pés no chão e souber valorizar o próprio talento pode transformar pequenas oportunidades em grandes conquistas.