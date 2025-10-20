ASTROLOGIA

Dinheiro em alta: 4 signos atingem pico de boas energias e entram em fase de sorte financeira até o fim de outubro

Período de boas oportunidades promete aquecer as finanças de quem souber agir com foco e intuição

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 15:00

Signos e boa sorte Crédito: Reprodução

Os próximos dias chegam com ventos favoráveis para quem busca crescimento financeiro. O movimento entre Sol, Vênus e Júpiter favorece decisões estratégicas, ganhos inesperados e o fechamento de parcerias que podem render frutos duradouros. Segundo a astrologia, quatro signos em especial devem sentir o impacto positivo dessa maré de prosperidade.

Touro será o primeiro a colher os resultados de um esforço antigo. Projetos que estavam parados voltam a fluir, e uma oportunidade profissional pode melhorar a renda. O segredo é manter a paciência e não gastar antes de receber.

Virgem também entra num ciclo de estabilidade e reconhecimento. Boas notícias podem vir de um chefe ou de uma proposta ligada a algo que o nativo domina bem. Investimentos feitos com cautela tendem a render.

Escorpião deve ficar atento a possibilidades que envolvam trabalho extra, sociedade ou comissões. O dinheiro pode entrar de forma diferente da habitual, mas é importante evitar gastos impulsivos com luxos.

Capricórnio fecha a lista dos favorecidos, com chances de receber aumento, bônus ou até uma oferta melhor de emprego. O momento pede sabedoria para planejar o futuro e não desperdiçar a energia de abundância.

