Reviravolta amorosa: signos terão grande impacto amoroso até 6 de novembro

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de outubro de 2025 às 18:00
Quando Vênus está em Libra, planeta e signo entram em perfeita sintonia, intensificando qualidades como romantismo, equilíbrio e bom gosto. O resultado é um período favorável para viver o amor de forma leve, fortalecer parcerias e aumentar sua autoestima.
O planeta influencia diretamente a área do seu Mapa Astral onde Libra está presente, revelando impactos únicos em cada pessoa. Para descobrir como essa energia age especificamente no seu amor, autoestima e relações, o Horóscopo Personalizado é a ferramenta ideal.
Aproveite a passagem de Vênus por Libra até 6 de novembro para viver relações mais leves, fortalecer seu charme natural e dar atenção ao que valoriza sua beleza e bem-estar. É hora de fluir, se conectar e se permitir brilhar no amor e na vida.