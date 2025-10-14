PREVISÃO DOS ASTROS

Prepara coração: situação causará ciúmes em 5 signos no final deste mês

O sentimento vai bater forte para alguns nos últimos dias de outubro; entenda por quê

Elis Freire

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 21:44

Signos e amor Crédito: Shutterstock/Reprodução

Outubro promete emoções à flor da pele, mas nem todas tão positivas assim. Com Mercúrio em Escorpião e a Lua Cheia em Áries a Astrologia prevê uma atmosfera mais profunda e passional desde o início do mês e o ciúme tenderá a dar as caras. No final do mês, quando o Sol entra em Escorpião e Vênus brilha em Libra, é aí que o bicho vai pegar para alguns dos carinhas do zodíaco com situações causando crises de ciúmes.

Veja os signos que vão sentir ciúmes no fim do mês de acordo com o time de astrólogos de João Bidu:

Escorpião

Com o Sol e Mercúrio transitando no seu signo, a intensidade escorpiana vai estar no auge. E quando você sente algo, sente de verdade, o amor vem com entrega total, mas o ciúme também. No fim do mês, sua percepção estará ainda mais afiada e qualquer mudança no comportamento do mozão pode acender o alerta. A dica é tentar canalizar essa energia para conversas sinceras e não para paranoias, combinado?

Touro

Vênus, seu planeta regente, em Libra desperta o desejo de harmonia e carinho, mas também pode trazer uma certa possessividade. E como o ciúme é o “primo” da insegurança, touros que não se sentirem valorizados tendem a ficar com a pulga atrás da orelha. No fim do mês, com o Sol em Escorpião, essa sensação se intensifica, afinal, ninguém gosta de ver o amor sendo disputado.

Leão

O rei do Zodíaco adora ser admirado e, claro, quer reciprocidade. Quando percebe que o foco do parceiro muda, o ciúme aparece rapidinho. Com as energias escorpianas no ar, Leão vai sentir tudo em dobro e pode reagir de forma impulsiva. Mas vale lembrar: demonstrar afeto é ótimo, só não precisa transformar o ciúme em espetáculo.

Câncer

Sensível e emocional, Câncer sente tudo profundamente, e o amor não foge à regra. No fim de outubro, a Lua Crescente em Aquário pode mexer com seu lado mais racional, mas as emoções ainda vão falar alto. O ciúme vem mais como medo de perder quem ama do que como desconfiança. Então, tente se lembrar de que segurança emocional se constrói com diálogo, não com cobranças.

Peixes