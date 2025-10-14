Acesse sua conta
Prepara coração: situação causará ciúmes em 5 signos no final deste mês

O sentimento vai bater forte para alguns nos últimos dias de outubro; entenda por quê

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 21:44

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Shutterstock/Reprodução

Outubro promete emoções à flor da pele, mas nem todas tão positivas assim. Com Mercúrio em Escorpião e a Lua Cheia em Áries a Astrologia prevê uma atmosfera mais profunda e passional desde o início do mês e o ciúme tenderá a dar as caras. No final do mês, quando o Sol entra em Escorpião e Vênus brilha em Libra, é aí que o bicho vai pegar para alguns dos carinhas do zodíaco com situações causando crises de ciúmes. 

Veja os signos que vão sentir ciúmes no fim do mês de acordo com o time de astrólogos de João Bidu:

Escorpião

Com o Sol e Mercúrio transitando no seu signo, a intensidade escorpiana vai estar no auge. E quando você sente algo, sente de verdade, o amor vem com entrega total, mas o ciúme também. No fim do mês, sua percepção estará ainda mais afiada e qualquer mudança no comportamento do mozão pode acender o alerta. A dica é tentar canalizar essa energia para conversas sinceras e não para paranoias, combinado?

Touro

Vênus, seu planeta regente, em Libra desperta o desejo de harmonia e carinho, mas também pode trazer uma certa possessividade. E como o ciúme é o “primo” da insegurança, touros que não se sentirem valorizados tendem a ficar com a pulga atrás da orelha. No fim do mês, com o Sol em Escorpião, essa sensação se intensifica, afinal, ninguém gosta de ver o amor sendo disputado.

Leão

O rei do Zodíaco adora ser admirado e, claro, quer reciprocidade. Quando percebe que o foco do parceiro muda, o ciúme aparece rapidinho. Com as energias escorpianas no ar, Leão vai sentir tudo em dobro e pode reagir de forma impulsiva. Mas vale lembrar: demonstrar afeto é ótimo, só não precisa transformar o ciúme em espetáculo.

Câncer

Sensível e emocional, Câncer sente tudo profundamente, e o amor não foge à regra. No fim de outubro, a Lua Crescente em Aquário pode mexer com seu lado mais racional, mas as emoções ainda vão falar alto. O ciúme vem mais como medo de perder quem ama do que como desconfiança. Então, tente se lembrar de que segurança emocional se constrói com diálogo, não com cobranças.

Peixes

Com Netuno retrógrado encerrando o ciclo em Peixes, sua intuição estará mais forte que nunca. E isso pode ser bom ou ruim: você sente o que o outro sente, mas também pode imaginar coisas que nem existem. O desafio aqui é diferenciar o que é real do que é pura fantasia. Aproveite o momento para fortalecer o autoconhecimento e confiar mais em si, e menos nas suas paranoias.

Tags:

Signos Astrologia

