Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A vida ficará muito melhor para esses 3 signos após o dia de hoje (14 de outubro)

Depois de tempos desafiadores, chegou a hora de colher os frutos da coragem e da transformação

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 15:00

Signos e paz
Signos e paz Crédito: Shutterstock/Reprodução

Depois desta terça-feira, dia 14 de outubro, três signos sentirão o peso se dissipar e a vida ganhar novo ritmo. O universo sopra ventos de mudança - mas não se trata de sorte passageira: é o resultado de quem teve coragem de se libertar do que já não servia. O momento traz viradas positivas, reencontros com o amor-próprio e oportunidades que florescem onde antes havia dúvida. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: Você finalmente entende que não precisa se encaixar em padrões para ser aceito. O que antes parecia instabilidade, agora se revela liberdade - e você começa a desfrutar disso com alívio. Conversas importantes podem abrir portas emocionais e profissionais, e até uma relação pode ganhar um novo significado. O universo te convida a confiar no movimento e parar de buscar aprovação fora de si. Quando você honra quem realmente é, tudo ao redor se reorganiza a seu favor.

Mensagem do universo: autenticidade é o início de toda prosperidade.

Famosos do signo de Gêmeos

Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação
Maisa Silva (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Adriana Lima (12 de junho) por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti (21 de maio) por Reprodução/Instagram
Angelina Jolie (4 de junho) por Divulgação
Morgan Freeman (1º de junho) por Reprodução
Tom Holland (1º de junho) por Divulgação
Camila Pitanga (14 de junho) por Reprodução/Redes Sociais
Nicole Kidman (20 de junho) por Imagem: Reprodução digital | Prime Video
Yasmin Brunet (6 de junho) por Reprodução/Instagram
Débora Nascimento (16 de junho) por Reprodução
Paul McCartney (18 de junho) por Arisson Marinho/ CORREIO
Fernanda Souza (18 de junho) por Reprodução/Instagram
Sophia Abrahão (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Kendrick Lamar (17 de junho) por Reprodução/Instagram
Chris Evans (13 de junho) por Reprodução
1 de 16
Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação

Leia mais

Imagem - 4 signos vão receber uma mensagem poderosa nesta terça-feira (14 de outubro)

4 signos vão receber uma mensagem poderosa nesta terça-feira (14 de outubro)

Imagem - Semana de ouro: 3 signos vão atrair grande sucesso financeiro entre 13 e 19 de outubro

Semana de ouro: 3 signos vão atrair grande sucesso financeiro entre 13 e 19 de outubro

Imagem - A sorte finalmente chega para 3 signos nesta semana entre 13 e 19 de outubro

A sorte finalmente chega para 3 signos nesta semana entre 13 e 19 de outubro

Virgem: O perfeccionismo dá lugar à leveza - e essa é a verdadeira revolução que você precisava. Depois de tanto cobrar de si mesmo, chega o momento de entender que a vida também flui quando você solta o controle. Essa mudança de postura trará paz interior e até melhoras em suas relações. A autocrítica excessiva começa a perder força, e em seu lugar surge a confiança de quem sabe que está exatamente onde deveria estar. A partir daqui, a vida começa a se expandir com menos esforço e mais verdade.

Mensagem do universo: liberdade vale mais do que perfeição.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
1 de 16
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Escorpião: O diálogo sincero que você vinha evitando agora se torna inevitável - e libertador. Uma conversa franca trará alívio, entendimento e renovação em uma relação importante. O medo de se abrir perde espaço para a coragem de viver algo real, sem máscaras. Ao expressar seus sentimentos, você percebe que a vulnerabilidade não é fraqueza, mas a ponte que conduz à intimidade verdadeira. Essa atitude transforma laços e inaugura um novo capítulo emocional.

Mensagem do universo: a verdade cura o que o silêncio adoece.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
1 de 16
Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Tags:

Signo Gêmeos Virgem Escorpião Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Aprenda a fazer um banho poderoso para renovar suas energias e afastar o mau-olhado

Aprenda a fazer um banho poderoso para renovar suas energias e afastar o mau-olhado
Imagem - Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'

Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'
Imagem - VÍDEO: Apresentador se revolta e chama William Bonner de 'babaca e idiota' ao vivo

VÍDEO: Apresentador se revolta e chama William Bonner de 'babaca e idiota' ao vivo

MAIS LIDAS

Imagem - Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo
01

Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo

Imagem - Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos
02

Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos

Imagem - Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'
03

Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'

Imagem - Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)
04

Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)