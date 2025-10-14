Acesse sua conta
4 signos vão receber uma mensagem poderosa nesta terça-feira (14 de outubro)

Universo envia mensagens diretas para esses signos; veja

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  Giuliana Mancini

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 06:00

Horóscopo, signos, zodíaco e astrologia
Horóscopo, signos, zodíaco e astrologia Crédito: Divulgação

Esta terça-feira, dia 14 de outubro, chega como um lembrete de que coragem e amor-próprio caminham juntos. O universo envia mensagens diretas a quatro signos que estão prontos para se libertar de medos antigos e reencontrar sua própria força. Para quem tiver ouvidos atentos, o recado é claro: este é um dia de autodescoberta, recomeço e poder pessoal. Veja a previsão, do site "Your Tango".

Áries: Sua energia natural e sua confiança voltam a brilhar com intensidade. Você sentirá vontade de agir, de mostrar resultados e provar, acima de tudo, a si mesmo, que é capaz. O universo reforça o que você sempre soube: quem acredita em si mesmo encontra os melhores caminhos.

Mensagem do universo: autoconfiança é o combustível da vitória.

Leão: Hoje, você entende que não precisa se justificar por ser quem é. Sua força inspira e sua generosidade se torna exemplo. Ao agir com autenticidade, você espalha bondade e recebe o mesmo em troca.

Mensagem do universo: gentileza é o reflexo da verdadeira força.

Sagitário: O recado do dia é sobre desapego. Certos laços precisam ser soltos para que novos horizontes apareçam. Ao liberar o que pesa, você cria espaço para oportunidades e prosperidade.

Mensagem do universo: soltar não é perder, é abrir espaço para o novo.

Aquário: Chegou a hora de celebrar o que o torna diferente. Sua individualidade é o que o conecta às pessoas certas e às experiências certas. O universo pede que você confie em sua própria essência - ela é seu maior imã.

Mensagem do universo: ser quem você é já é suficiente.

