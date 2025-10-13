SAÚDE E BELEZA

Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais

Estudo comparou os efeitos do óleo essencial com o famoso medicamento para alopecia androgenética e os resultados surpreenderam

Agência Correio

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 10:00

Pesquisa aponta que alternativa natural promoveu o mesmo nível de crescimento capilar que o tratamento convencional, mas com menos coceira Crédito: Imagem ilustrativa, gerada por IA

O óleo de alecrim, conhecido por suas diversas propriedades medicinais, demonstrou em um estudo ser uma alternativa eficaz para tratar a alopecia androgenética. Seus resultados foram comparáveis aos do minoxidil 2%, um fármaco de referência.

A pesquisa foi conduzida como um ensaio clínico com duração de seis meses, envolvendo 100 pacientes com o diagnóstico. Os voluntários foram divididos aleatoriamente para receber ou o tratamento com óleo de alecrim, ou com minoxidil 2%.

No ponto de três meses, não houve alteração expressiva na quantidade de cabelos em nenhum dos grupos. Porém, a análise final, realizada ao término dos seis meses, trouxe resultados significativos e promissores para ambos os tratamentos.

Resultados equivalentes para os dois tratamentos

Ao final do estudo, tanto os usuários de óleo de alecrim quanto os de minoxidil tiveram um aumento considerável na contagem de fios. Esse achado confirma a eficácia das duas abordagens para combater a progressão da calvície.

Mais importante ainda, a análise comparativa não encontrou diferença estatística relevante entre a eficácia dos dois grupos. Portanto, a pesquisa valida o óleo de alecrim como um tratamento com potencial similar ao do minoxidil 2%.

Coceira foi mais comum no grupo do minoxidil

Quando se trata de efeitos adversos, o óleo de alecrim levou vantagem. A coceira no couro cabeludo, embora presente nos dois grupos, foi significativamente mais intensa e frequente entre os que usaram o medicamento convencional.