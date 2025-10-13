Acesse sua conta
Belo e Gracyanne Barbosa são citados em processo por apropriação indébita e precisam se manifestar

Ex-casal é oficialmente citado em processo por apropriação indébita e podem enfrentar julgamento à revelia

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 12:10

Gracyanne diz que Belo não quer assinar o divórcio
Gracyanne e Belo são oficialmente citados em processo Crédito: Reprodução/TV Globo

Belo e Gracyanne Barbosa foram citados via edital pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) para responder a um processo de apropriação indébita que corre desde 2020. A Justiça esgotou todas as tentativas de localização do ex-casal em diversos endereços, sem sucesso.

O caso envolve a suposta apropriação de itens de um imóvel alugado pelo casal, incluindo uma máquina de lavar, um motor de hidromassagem e um filtro de água avaliado em R$ 2 mil. Com a citação em edital, considerada uma forma pública de intimação, Belo e Gracyanne têm agora a chance de se manifestar.

Gracyanne Barbosa e Belo

Gracyanne diz que Belo não quer assinar o divórcio por Reprodução/TV Globo
Gracyanne Barbosa e Belo se separaram em abril de 2024 por Reprodução/Instagram
Belo ganha comentário de Gracyanne Barbosa em post por papel em 'Três Graças' por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa e Belo por Reprodução TV Globo / Redes Sociais
Gracyanne Barbosa por Reprodução
Gracyanne Barbosa mostra mudanças no corpo após BBB 25 por Reprodução / Redes Sociais
Gracyanne e Belo por Reprodução
Gracyanne Barbosa faz festa de aniversário pra ex-sogra, mãe de Belo por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa e Belo por Reprodução
1 de 9
Gracyanne diz que Belo não quer assinar o divórcio por Reprodução/TV Globo

Caso não apresentem defesa, a Justiça poderá nomear um defensor público e seguir com o julgamento à revelia, ou seja, sem a participação dos réus. Entre os denunciados originalmente também estava Nelson Trajano de Ataíde, que faleceu em 2024 e foi excluído do processo.

A informação sobre a citação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, e confirmada pelo Terra.

Tags:

Gracyanne Barbosa E Belo Gracyanne Barbosa Justiça

