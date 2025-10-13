Belo e Gracyanne Barbosa são citados em processo por apropriação indébita e precisam se manifestar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 12:10
Belo e Gracyanne Barbosa foram citados via edital pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) para responder a um processo de apropriação indébita que corre desde 2020. A Justiça esgotou todas as tentativas de localização do ex-casal em diversos endereços, sem sucesso.
O caso envolve a suposta apropriação de itens de um imóvel alugado pelo casal, incluindo uma máquina de lavar, um motor de hidromassagem e um filtro de água avaliado em R$ 2 mil. Com a citação em edital, considerada uma forma pública de intimação, Belo e Gracyanne têm agora a chance de se manifestar.
Gracyanne Barbosa e Belo
Caso não apresentem defesa, a Justiça poderá nomear um defensor público e seguir com o julgamento à revelia, ou seja, sem a participação dos réus. Entre os denunciados originalmente também estava Nelson Trajano de Ataíde, que faleceu em 2024 e foi excluído do processo.
A informação sobre a citação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, e confirmada pelo Terra.