REALITY

Gaby Spanic ameaça deixar 'A Fazenda 17' após brigas com peão: 'Quero sair daqui!'

Atriz venezuelana se emocionou e disse que não aguenta mais a convivência com o ator

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 14:22

Gaby Spanic ameaça tocar o sino e deixar 'A Fazenda 17' após brigas com peão Crédito: Reprodução/Record

O clima voltou a pesar em A Fazenda 17 (Record). A atriz Gaby Spanic, conhecida por seu papel em A Usurpadora, protagonizou um momento de forte emoção neste domingo (12) ao ameaçar deixar o reality rural. Abalada com as discussões constantes com Fernando Sampaio, a peoa chorou e chegou a dizer que não suportava mais o ambiente do confinamento.

Durante a gravação da Prova de Fogo, a tensão entre Gaby e Carol também aumentou. Em conversa com Yoná, a venezuelana desabafou: “Soberba, pessoa horrível. Ela se acha a Mulher-Maravilha, se acha o máximo. Ela é a dona do programa!”.

Logo depois, já no quarto, Gaby revelou o desejo de desistir: “Quero sair daqui!”.

As colegas Yoná e Duda Wendling tentaram acalmá-la, mas a atriz afirmou que a situação dentro do reality está cada vez mais difícil, principalmente por causa das brigas com Fernando.

Em outro momento, uma discussão com Ray acirrou ainda mais os ânimos. A advogada se irritou e disparou: “Você só se faz de vítima! Fica quieta! Fica se fazendo de vítima o dia inteiro. Tem que ficar escutando essa ladainha? Eu quero dormir, e você não deixa!”.

Ray também criticou o posicionamento de Gaby no jogo, alegando incoerência: “Fala de feminismo, mas vive defendendo Yoná. Não respeita ninguém!”.

Gaby Spanic 1 de 7

As palavras deixaram Gaby em prantos. Quando a sede foi liberada, a atriz ouviu comentários das rivais e se isolou na área externa. Carol tentou se reaproximar e pediu desculpas, dizendo que se arrependeu de ter pedido para Gaby aliviar nas desavenças com Fernando.

Quem conseguiu realmente acalmar a atriz foi Dudu Camargo, que conversou longamente com ela e a convenceu a não tocar o sino, pelo menos por enquanto. O apresentador prometeu se posicionar a favor da colega na próxima formação da roça.

Elenco de "A Fazenda 17" 1 de 26

"Espere até terça-feira. É uma questão de dívida com você. Quero olhar nos seus olhos e dizer: ‘Gaby, está feito!’”, garantiu Dudu.