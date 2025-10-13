Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gaby Spanic ameaça deixar 'A Fazenda 17' após brigas com peão: 'Quero sair daqui!'

Atriz venezuelana se emocionou e disse que não aguenta mais a convivência com o ator

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 14:22

Gaby Spanic ameaça tocar o sino e deixar 'A Fazenda 17' após brigas com peão Crédito: Reprodução/Record 

O clima voltou a pesar em A Fazenda 17 (Record). A atriz Gaby Spanic, conhecida por seu papel em A Usurpadora, protagonizou um momento de forte emoção neste domingo (12) ao ameaçar deixar o reality rural. Abalada com as discussões constantes com Fernando Sampaio, a peoa chorou e chegou a dizer que não suportava mais o ambiente do confinamento.

Durante a gravação da Prova de Fogo, a tensão entre Gaby e Carol também aumentou. Em conversa com Yoná, a venezuelana desabafou: “Soberba, pessoa horrível. Ela se acha a Mulher-Maravilha, se acha o máximo. Ela é a dona do programa!”.

Logo depois, já no quarto, Gaby revelou o desejo de desistir: “Quero sair daqui!”.

Leia mais

Imagem - Personagem ressurge após sumiço e reaparece no enterro de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Personagem ressurge após sumiço e reaparece no enterro de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Imagem - Autor que escreveu um romance inteiro em uma só frase vence o Nobel de Literatura 2025

Autor que escreveu um romance inteiro em uma só frase vence o Nobel de Literatura 2025

Imagem - Menina que acertou assassino de Odete Roitman em 1988 revela novo palpite para o remake; confira

Menina que acertou assassino de Odete Roitman em 1988 revela novo palpite para o remake; confira

As colegas Yoná e Duda Wendling tentaram acalmá-la, mas a atriz afirmou que a situação dentro do reality está cada vez mais difícil, principalmente por causa das brigas com Fernando.

Em outro momento, uma discussão com Ray acirrou ainda mais os ânimos. A advogada se irritou e disparou: “Você só se faz de vítima! Fica quieta! Fica se fazendo de vítima o dia inteiro. Tem que ficar escutando essa ladainha? Eu quero dormir, e você não deixa!”.

Ray também criticou o posicionamento de Gaby no jogo, alegando incoerência: “Fala de feminismo, mas vive defendendo Yoná. Não respeita ninguém!”.

Gaby Spanic

Gaby Spanic por Reprodução | Redes Sociais
Gaby Spanic por Reprodução | Redes Sociais
Gaby Spanic por Reprodução | Redes Sociais
Gaby Spanic por Reprodução | Redes Sociais
Gaby Spanic por Reprodução | Redes Sociais
Gaby Spanic fez a novela A Usurpadora por Reprodução | Redes Sociais
Gaby Spanic por Reprodução/Redes Sociais
1 de 7
Gaby Spanic por Reprodução | Redes Sociais

As palavras deixaram Gaby em prantos. Quando a sede foi liberada, a atriz ouviu comentários das rivais e se isolou na área externa. Carol tentou se reaproximar e pediu desculpas, dizendo que se arrependeu de ter pedido para Gaby aliviar nas desavenças com Fernando.

Quem conseguiu realmente acalmar a atriz foi Dudu Camargo, que conversou longamente com ela e a convenceu a não tocar o sino, pelo menos por enquanto. O apresentador prometeu se posicionar a favor da colega na próxima formação da roça.

Elenco de "A Fazenda 17"

Gaby Spanic por Reprodução/Redes Sociais
Nizam  por Reprodução
Toninho Tornado por Reprodução
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Matheus Martins por Reprodução
Walério Aráujo por Reprodução
Renata Muller por Reprodução
Maria Caporusso por Reprodução
Luiz Otávio Mesquita por Reprodução
Kathy Maravilha por Reprodução
Gabily por Reprodução
Fernando Sampaio por Reprodução
Fabiano Moraes por Reprodução
Dudu Camargo por Reprodução
Duda Wendling por Reprodução
Creo Kellab por Reprodução
Carol Lekker por Reprodução
Martina Sanzi por Reprodução
Saory Cardoso por Reprodução
Shia Phoenix por Reprodução
Tamires Assis por Reprodução
Wallas Arrais por Reprodução
Will Guimarães por Reprodução
Yoná Sousa por Reprodução
Michele Barros por Reprodução
Guilherme Boury por Reprodução
1 de 26
Gaby Spanic por Reprodução/Redes Sociais

"Espere até terça-feira. É uma questão de dívida com você. Quero olhar nos seus olhos e dizer: ‘Gaby, está feito!’”, garantiu Dudu.

Mesmo mais tranquila, Gaby ainda deixou claro que o confinamento está sendo um grande desafio emocional. A atriz vem sendo um dos nomes mais comentados da edição, tanto pelo temperamento forte quanto pela relação conturbada com alguns peões.

Leia mais

Imagem - 5 dicas para incluir o ovo na alimentação de forma saudável

5 dicas para incluir o ovo na alimentação de forma saudável

Imagem - 5 mitos sobre os tratamentos de câncer em animais de estimação

5 mitos sobre os tratamentos de câncer em animais de estimação

Imagem - 5 benefícios da fruta murici para a saúde e como incluí-la na dieta

5 benefícios da fruta murici para a saúde e como incluí-la na dieta

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Suposta traição de Michelle Barros agita A Fazenda 17; jornalista é defendida por aliados

A Fazenda 17: após beijo forçado, Carol Lekker se pronuncia e culpa Yoná

A Fazenda 17: Quem é Yoná Sousa, participante conhecida por brigas com a nora e polêmicas no reality

A Fazenda 17: Quem é Carol Lekker, que se envolveu em barraco e pode ser expulsa do programa

Carol beija Yoná durante briga em 'A Fazenda 17'; público aponta assédio e pede expulsão

Tags:

A Fazenda 17 Gaby Spanic A Fazenda

Mais recentes

Imagem - A sorte está lançada: signos de Áries e Aquário entram em fase de conquistas e virada positiva

A sorte está lançada: signos de Áries e Aquário entram em fase de conquistas e virada positiva
Imagem - Estes 4 signos vão ter mais sorte que todos os outros até o fim de outubro

Estes 4 signos vão ter mais sorte que todos os outros até o fim de outubro
Imagem - De sem-teto a milionário: morador de rua fica rico após adotar gato ferido

De sem-teto a milionário: morador de rua fica rico após adotar gato ferido

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)
02

Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)

Imagem - Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador
03

Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador

Imagem - Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais
04

Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais