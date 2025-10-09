Autor que escreveu um romance inteiro em uma só frase vence o Nobel de Literatura 2025

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 12:19
A Companhia das Letras anunciou que vai lançar no Brasil dois novos livros do húngaro László Krasznahorkai, recém-ganhador do Prêmio Nobel de Literatura 2025. Além da edição nacional de O retorno do Barão Wenckheim, previsto para 2026, a editora traz à tona Herscht 07769, um romance de mais de 400 páginas escrito em uma só frase contínua.
Até hoje, a única obra do autor publicada no Brasil foi Sátántangó, lançada em 2022 pela Companhia das Letras.
No romance O retorno do Barão Wenckheim, Krasznahorkai revisita seu estilo característico de longos parágrafos e estrutura fluida, seguindo o retorno do aristocrata húngaro Béla Wenckheim à sua cidade natal após anos vivendo em exílio.
Já Herscht 07769 mergulha na história de Florian Herscht, um homem de passado misterioso que vive em uma pequena cidade da Turíngia, na Alemanha. Ele trabalha limpando espaços públicos e removendo pichações, enquanto desenvolve correspondências com uma bibliotecária e explora questões existenciais sob a orientação de um ex-professor de física. O livro é descrito como uma narrativa quase mística sobre solidão, transcendência e presságios de um mundo em transformação.
A Academia Sueca justificou o Nobel atribuído a Krasznahorkai pela sua “obra poderosa e visionária que, em meio ao terror apocalíptico, reafirma o poder da arte”.