Autor que escreveu um romance inteiro em uma só frase vence o Nobel de Literatura 2025

László Krasznahorkai terá dois novos títulos publicados no Brasil

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 12:19

Nobel de Literatura vai para autor húngaro László Krasznahorkai Crédito: Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

A Companhia das Letras anunciou que vai lançar no Brasil dois novos livros do húngaro László Krasznahorkai, recém-ganhador do Prêmio Nobel de Literatura 2025. Além da edição nacional de O retorno do Barão Wenckheim, previsto para 2026, a editora traz à tona Herscht 07769, um romance de mais de 400 páginas escrito em uma só frase contínua.

Até hoje, a única obra do autor publicada no Brasil foi Sátántangó, lançada em 2022 pela Companhia das Letras.

No romance O retorno do Barão Wenckheim, Krasznahorkai revisita seu estilo característico de longos parágrafos e estrutura fluida, seguindo o retorno do aristocrata húngaro Béla Wenckheim à sua cidade natal após anos vivendo em exílio.

Nobel de Literatura 2025 vai para autor húngaro László Krasznahorkai

Nobel de Literatura vai para autor húngaro László Krasznahorkai
László Krasznahorkai, vencedor do Nobel de Literatura em 2025 por Reprodução/Getty Images
"Krasznahorkai é um grande escritor épico da tradição centro-europeia que se estende de Kafka a Thomas Bernhard", afirmou o presidente do comitê do Nobel por Reprodução/Getty Images
Cena de 'Satantango' (1994), de Béla Tarr: uma aldeia húngara vive na expectativa da chegada de Irimiás, um homem que se acreditava morto, tido como uma espécie de profeta por Divulgações
O romancista húngaro László Krasznahorkai por Reprodução/Getty Images
O romancista húngaro László Krasznahorkai por Reprodução/Getty Images
1 de 6
Nobel de Literatura vai para autor húngaro László Krasznahorkai por Divulgação

Já Herscht 07769 mergulha na história de Florian Herscht, um homem de passado misterioso que vive em uma pequena cidade da Turíngia, na Alemanha. Ele trabalha limpando espaços públicos e removendo pichações, enquanto desenvolve correspondências com uma bibliotecária e explora questões existenciais sob a orientação de um ex-professor de física. O livro é descrito como uma narrativa quase mística sobre solidão, transcendência e presságios de um mundo em transformação.

A Academia Sueca justificou o Nobel atribuído a Krasznahorkai pela sua “obra poderosa e visionária que, em meio ao terror apocalíptico, reafirma o poder da arte”.

Tags:

Nobel de Literatura László Krasznahorkai

