NOVELA DAS 6

Cunegundes flagra Medeia e Asdrúbal se beijando em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (9)

No ar na faixa das 18h, a trama de Walcyr Carrasco traz novos romances e tensões crescentes entre os personagens

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 05:00

Cunegundes flagra Medeia e Asdrúbal se beijando em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (9) Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo de Êta Mundo Melhor!, que vai ao ar nesta quinta-feira (09), promete fortes emoções. Escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, a novela das 6 apresenta um capítulo marcado por revelações, conspirações e mudanças que podem alterar o rumo da história.

Logo no início, Estela desmaia nos braços de Túlio, que recebe ajuda da família para socorrê-la. Na mesma sequência, um momento inesperado movimenta a trama: Medeia beija Asdrúbal, flagrados por Cunegundes, aumentando ainda mais as intrigas.

Enquanto isso, Lúcio anuncia um concurso para descobrir novos autores de radionovela, despertando o interesse de Manoela, que incentiva Margarida a se inscrever. Já na casa de Túlio, Estela recobra os sentidos ao ouvir a voz de Dita transmitida pela rádio, gerando comoção.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens 1 de 35

Paralelamente, Paula começa a se preocupar com a dedicação excessiva de Túlio à jovem. Do outro lado da trama, Maria Divina segue viagem para São Paulo exibindo sua esmeralda, enquanto Celso desabafa com Padre Lucas sobre sua preocupação com Sandra. Para complicar ainda mais, Zulma acaba reconhecendo Sandra, abrindo novas possibilidades de conflito.