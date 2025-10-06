Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Romance confirmado? Vini Jr. aparece pela 1ª vez ao lado de Virginia Fonseca; veja

Jogador do Real Madrid apareceu dançando com a influenciadora, reforçando rumores de que os dois vivem um affair

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 13:53

Vini Jr. posta pela primeira vez ao lado de Virginia em Madrid
Vini Jr. posta pela primeira vez ao lado de Virginia em Madrid Crédito: Reprodução/TikTok

Vini Jr. finalmente quebrou o silêncio e apareceu ao lado de Virginia Fonseca em suas redes sociais, aumentando ainda mais as especulações de que os dois possam estar vivendo um romance. O jogador do Real Madrid publicou, nesta segunda-feira (06), um vídeo em seu perfil no TikTok dançando com a influenciadora e empresária na área externa de sua luxuosa mansão em Madrid, na Espanha.

Na gravação, o atacante e Virginia se divertem ao som do funk “Fez o M, Tirou Foto”, de MC Fantaxma. O registro fez barulho imediato: em menos de uma hora, o vídeo já ultrapassava a marca de 1 milhão de visualizações e acumulava milhares de comentários. “Chegou o vídeo que ninguém acreditou”, escreveu um fã. Outro completou: “Para quem dizia que ele não queria aparecer com ela, agora está mordendo a língua”.

Leia mais

Imagem - Vovó fitness aposta em banho inspirado em Cleópatra para rejuvenescer a pele; conheça

Vovó fitness aposta em banho inspirado em Cleópatra para rejuvenescer a pele; conheça

Imagem - Taylor Swift retorna ao pop em 'The Life of a Showgirl', seu 12º álbum de estúdio; confira

Taylor Swift retorna ao pop em 'The Life of a Showgirl', seu 12º álbum de estúdio; confira

Imagem - Ex-BBB seduz Fani Pacheco para se vingar após traição de noiva

Ex-BBB seduz Fani Pacheco para se vingar após traição de noiva

A publicação chega após semanas de rumores. No último sábado (04), Virginia marcou presença no Estádio Santiago Bernabéu, onde acompanhou a vitória do Real Madrid contra o Villarreal, jogo em que Vini brilhou com dois gols. Ela foi ao estádio vestindo uma camisa do craque autografada, chamando a atenção dos torcedores e aumentando as suspeitas de proximidade entre os dois.

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Vini Jr. posta pela primeira vez ao lado de Virginia em Madrid por Reprodução/TikTok
Margareth Serrão e Fernanda Cristina por Reprodução
Virginia posa com camisa do Real Madrid com nome de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Detalhe na parede da casa de Vini Jr. apareceu em foto de Virgínia por Reprodução/Instagram
Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Mensagem de Vini Jr. para Virginia  por Reprodução
Virginia e Vini Jr. sairam juntos de iate por Reprodução
Virginia e Vini Jr. foram vistos juntos por Reprodução | Redes Sociais
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
1 de 13
Vini Jr. posta pela primeira vez ao lado de Virginia em Madrid por Reprodução/TikTok

Essa foi a terceira vez em menos de dois meses que Virginia viajou para Madrid. Desde setembro, a influenciadora esteve na capital espanhola em diferentes ocasiões, sempre cercada de amigos e parceiros de trabalho. Em uma das visitas, ela até compartilhou um vídeo em um closet que levantou suspeitas de ser na casa do jogador, por causa dos itens masculinos que apareciam ao fundo.

Com a primeira aparição pública lado a lado, os rumores de romance entre Vini Jr. e Virginia Fonseca ganharam ainda mais força e os fãs já tratam os dois como o “casal do momento”.

Leia mais

Imagem - Almoço da semana: 5 receitas com frango leves e ricas em proteína

Almoço da semana: 5 receitas com frango leves e ricas em proteína

Imagem - 6 documentos que você precisa guardar para a garantir a aposentadoria

6 documentos que você precisa guardar para a garantir a aposentadoria

Imagem - 4 passos para conquistar o efeito dark glam perfeito

4 passos para conquistar o efeito dark glam perfeito

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Virginia Fonseca acompanha jogo do Real Madrid com camisa assinada por Vini Jr.

Eder Militão entrega relação de Virginia e Vini Jr. em declaração nas redes

Vini Jr. deixa mensagem após Virginia se hospedar na casa dele

Virginia sai para jantar com Éder Militão, parceiro de Vini Jr. no Real Madrid, e esposa do jogador, diz jornal

Em meio a rumores sobre Vini Jr., Virginia Fonseca dispara: 'Me apaixonei'

Tags:

Virginia Vini jr.

Mais recentes

Imagem - 7 erros comuns que estão destruindo seu cabelo (e como parar agora)

7 erros comuns que estão destruindo seu cabelo (e como parar agora)
Imagem - Superlua promete espetáculo no céu e emoções intensas para Áries e outros signos; veja horário do fenômeno

Superlua promete espetáculo no céu e emoções intensas para Áries e outros signos; veja horário do fenômeno
Imagem - Homem nu pede selfie para influenciadora em trilha e depois a persegue; vídeo

Homem nu pede selfie para influenciadora em trilha e depois a persegue; vídeo

MAIS LIDAS

Imagem - Corpo de jovem que se afogou na praia de Armação é encontrado
01

Corpo de jovem que se afogou na praia de Armação é encontrado

Imagem - Jogador do Bahia, Everton Ribeiro descobre que está com câncer e passa por cirurgia
02

Jogador do Bahia, Everton Ribeiro descobre que está com câncer e passa por cirurgia

Imagem - Rebeca Andrade revela nova profissão e surpreende ao contar planos fora da ginástica
03

Rebeca Andrade revela nova profissão e surpreende ao contar planos fora da ginástica

Imagem - Toni Garrido altera letra de ‘Girassol’, do Cidade Negra, e justificativa gera polêmica: ‘Hétero e machista’
04

Toni Garrido altera letra de ‘Girassol’, do Cidade Negra, e justificativa gera polêmica: ‘Hétero e machista’