Romance confirmado? Vini Jr. aparece pela 1ª vez ao lado de Virginia Fonseca; veja

Jogador do Real Madrid apareceu dançando com a influenciadora, reforçando rumores de que os dois vivem um affair

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 13:53

Vini Jr. posta pela primeira vez ao lado de Virginia em Madrid Crédito: Reprodução/TikTok

Vini Jr. finalmente quebrou o silêncio e apareceu ao lado de Virginia Fonseca em suas redes sociais, aumentando ainda mais as especulações de que os dois possam estar vivendo um romance. O jogador do Real Madrid publicou, nesta segunda-feira (06), um vídeo em seu perfil no TikTok dançando com a influenciadora e empresária na área externa de sua luxuosa mansão em Madrid, na Espanha.

Na gravação, o atacante e Virginia se divertem ao som do funk “Fez o M, Tirou Foto”, de MC Fantaxma. O registro fez barulho imediato: em menos de uma hora, o vídeo já ultrapassava a marca de 1 milhão de visualizações e acumulava milhares de comentários. “Chegou o vídeo que ninguém acreditou”, escreveu um fã. Outro completou: “Para quem dizia que ele não queria aparecer com ela, agora está mordendo a língua”.

A publicação chega após semanas de rumores. No último sábado (04), Virginia marcou presença no Estádio Santiago Bernabéu, onde acompanhou a vitória do Real Madrid contra o Villarreal, jogo em que Vini brilhou com dois gols. Ela foi ao estádio vestindo uma camisa do craque autografada, chamando a atenção dos torcedores e aumentando as suspeitas de proximidade entre os dois.

Essa foi a terceira vez em menos de dois meses que Virginia viajou para Madrid. Desde setembro, a influenciadora esteve na capital espanhola em diferentes ocasiões, sempre cercada de amigos e parceiros de trabalho. Em uma das visitas, ela até compartilhou um vídeo em um closet que levantou suspeitas de ser na casa do jogador, por causa dos itens masculinos que apareciam ao fundo.