Virginia Fonseca acompanha jogo do Real Madrid com camisa assinada por Vini Jr.

Millena Marques
Publicado em 4 de outubro de 2025 às 18:29
A influenciadora e empresária Virginia Fonseca esteve no Santiago Bernabéu, em Madri, neste sábado (4), para acompanhar a partida entre Real Madrid e Villareal. O que chamou atenção, no entanto, foi a camisa assinada por Vini Jr, aumentando os rumores de um romance entre os dois nas redes sociais.
No seu perfil do Instagram, Virginia publicou fotos no estádio. Na camisa, a dedicatória do jogador chamou atenção dos fãs: “Para Virgínia, com muito carinho”.
Nos últimos dias, os boatos de um possível romance entre Virginia e Vini Jr. ganharam força. O zagueiro Éder Militão, que é companheiro de Vinícius no time merengue, chegou a comentar em uma publicação, chamando os dois de “casal favorito”, o que alimentou ainda mais as conversas entre fãs.
Virginia Fonseca e Vini Jr.
Nem o jogador nem Virgínia se pronunciaram oficialmente sobre os rumores de um possível envolvimento. A influenciadora, que segue em Madri, continua compartilhando registros de bastidores da viagem com a equipe da WePink, sua marca de cosméticos.
Virginia na casa de Vini