Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Virginia Fonseca acompanha jogo do Real Madrid com camisa assinada por Vini Jr.

Dedicatória do jogador chamou atenção dos fãs: “Para Virgínia, com muito carinho”

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 18:29

Virginia no Santiago Bernabéu
Virginia no Santiago Bernabéu Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca esteve no Santiago Bernabéu, em Madri, neste sábado (4), para acompanhar a partida entre Real Madrid e Villareal. O que chamou atenção, no entanto, foi a camisa assinada por Vini Jr, aumentando os rumores de um romance entre os dois nas redes sociais.

No seu perfil do Instagram, Virginia publicou fotos no estádio. Na camisa, a dedicatória do jogador chamou atenção dos fãs: “Para Virgínia, com muito carinho”.

Nos últimos dias, os boatos de um possível romance entre Virginia e Vini Jr. ganharam força. O zagueiro Éder Militão, que é companheiro de Vinícius no time merengue, chegou a comentar em uma publicação, chamando os dois de “casal favorito”, o que alimentou ainda mais as conversas entre fãs.

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Vini Jr. só deve voltar aos gramados em 2025 por Real Madrid/Divulgação
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Vini Jr com a camisa da LGBTricolor por Reprodução I Instagram @lgbtricolor
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia e Zé Felipe por Reprodução
Virginia Fonseca na CPI das Bets por Lula Marques/Agência Brasil
Vini Jr. celebra título da Copa Intercontinental por Divulgação/Real Madrid
Vini Jr. ouviu gritos de por Real Madrid/Divulgação
Atacante Vini Jr, do Real Madrid por Divulgação/Real Madrid
Atacante brasileiro Vini Jr é jogador do Real Madrid por Divulgação / Real Madrid
Vini Jr está entre os indicados ao prêmio Bola de Ouro por Real Madrid/Divulgação
Vini Jr tem recuperação estimada em seis semanas por Real Madrid/Divulgação
Vini Jr em aquecimento antes do jogo contra o Valencia por Real Madrid/Divulgação
1 de 18
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução

Nem o jogador nem Virgínia se pronunciaram oficialmente sobre os rumores de um possível envolvimento. A influenciadora, que segue em Madri, continua compartilhando registros de bastidores da viagem com a equipe da WePink, sua marca de cosméticos.

Virginia na casa de Vini

Mensagem de Vini Jr. para Virginia por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
1 de 6
Mensagem de Vini Jr. para Virginia por Reprodução

Leia mais

Imagem - Presença de Virgínia em mansão de Vini Jr preocupa o Real Madrid; clube afasta jogador do local

Presença de Virgínia em mansão de Vini Jr preocupa o Real Madrid; clube afasta jogador do local

Imagem - Eder Militão entrega relação de Virginia e Vini Jr. em declaração nas redes

Eder Militão entrega relação de Virginia e Vini Jr. em declaração nas redes

Imagem - Virginia sai para jantar com Éder Militão, parceiro de Vini Jr. no Real Madrid, e esposa do jogador, diz jornal

Virginia sai para jantar com Éder Militão, parceiro de Vini Jr. no Real Madrid, e esposa do jogador, diz jornal

Mais recentes

Imagem - Entenda o que aconteceu para Carlinhos de Jesus estar de cadeira de rodas

Entenda o que aconteceu para Carlinhos de Jesus estar de cadeira de rodas
Imagem - Beber líquidos durante as refeições faz mal? Especialistas esclarecem o mito

Beber líquidos durante as refeições faz mal? Especialistas esclarecem o mito
Imagem - Júnior Dutra morre após procedimento estético; ele denunciou hospital antes de morrer

Júnior Dutra morre após procedimento estético; ele denunciou hospital antes de morrer

MAIS LIDAS

Imagem - Júnior Dutra morre após procedimento estético; ele denunciou hospital antes de morrer
01

Júnior Dutra morre após procedimento estético; ele denunciou hospital antes de morrer

Imagem - Tarot do Dia: carta do Eremita pede silêncio interior e paciência neste sábado (4)
02

Tarot do Dia: carta do Eremita pede silêncio interior e paciência neste sábado (4)

Imagem - Governo do Estado planeja revisão de preços do Planserv, diz Jerônimo Rodrigues
03

Governo do Estado planeja revisão de preços do Planserv, diz Jerônimo Rodrigues

Imagem - Anjo da Guarda alerta signos de Virgem, Touro e Aquário para escolhas decisivas neste dia 4 de outubro
04

Anjo da Guarda alerta signos de Virgem, Touro e Aquário para escolhas decisivas neste dia 4 de outubro