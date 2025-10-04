RUMORES AUMENTAM

Virginia Fonseca acompanha jogo do Real Madrid com camisa assinada por Vini Jr.

Dedicatória do jogador chamou atenção dos fãs: “Para Virgínia, com muito carinho”

Millena Marques

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 18:29

Virginia no Santiago Bernabéu Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca esteve no Santiago Bernabéu, em Madri, neste sábado (4), para acompanhar a partida entre Real Madrid e Villareal. O que chamou atenção, no entanto, foi a camisa assinada por Vini Jr, aumentando os rumores de um romance entre os dois nas redes sociais.

No seu perfil do Instagram, Virginia publicou fotos no estádio. Na camisa, a dedicatória do jogador chamou atenção dos fãs: “Para Virgínia, com muito carinho”.

Nos últimos dias, os boatos de um possível romance entre Virginia e Vini Jr. ganharam força. O zagueiro Éder Militão, que é companheiro de Vinícius no time merengue, chegou a comentar em uma publicação, chamando os dois de “casal favorito”, o que alimentou ainda mais as conversas entre fãs.

Nem o jogador nem Virgínia se pronunciaram oficialmente sobre os rumores de um possível envolvimento. A influenciadora, que segue em Madri, continua compartilhando registros de bastidores da viagem com a equipe da WePink, sua marca de cosméticos.