Presença de Virgínia em mansão de Vini Jr preocupa o Real Madrid; clube afasta jogador do local

Clube espanhol quer o atacante concentrado para jogo decisivo e restringe movimentação na mansão após rumores de romance com a influenciadora

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 08:29

Virginia e Vini Jr.
Virginia e Vini Jr. Crédito: Reprodução

Os rumores sobre um possível relacionamento entre Virgínia Fonseca e Vini Jr. voltaram a ganhar força após a influenciadora publicar vídeos em Madri, na Espanha, onde o jogador do Real Madrid mora. As imagens, divulgadas nas redes sociais, mostraram detalhes da mansão do atacante, como o closet, a academia e até a sauna, o que bastou para alimentar as especulações sobre a proximidade entre os dois. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Virginia na casa de Vini

Mensagem de Vini Jr. para Virginia por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
Mensagem de Vini Jr. para Virginia por Reprodução

Em clima de descontração, Virgínia também apareceu ao lado de Éder Militão e da esposa, Tainá Militão, durante uma confraternização. Apesar disso, Vini Jr. não surgiu em nenhum dos vídeos, o que levou fãs a questionarem se o jogador estaria tentando manter discrição diante dos boatos.

Segundo a imprensa local, a diretoria do Real Madrid teria se incomodado com o grande fluxo de pessoas na residência do atleta e decidiu adotar uma medida mais rígida. O clube optou por retirar o jogador da mansão e reforçar o protocolo de concentração, exigindo foco total no próximo compromisso da equipe.

Nesta sexta-feira (3), Vini Jr. publicou vídeos diretamente do hotel de concentração do Real Madrid, ao lado de colegas como Endrick, confirmando a mudança temporária de rotina. A equipe entra em campo neste sábado (4), contra o Villarreal, em confronto direto pela liderança do Campeonato Espanhol.

Nem o jogador nem Virgínia se pronunciaram oficialmente sobre os rumores de um possível envolvimento. A influenciadora, que segue em Madri, continua compartilhando registros de bastidores da viagem com a equipe da WePink, sua marca de cosméticos.

Virginia Virginia Fonseca Vini jr

