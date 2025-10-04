ENTENDA

Presença de Virgínia em mansão de Vini Jr preocupa o Real Madrid; clube afasta jogador do local

Clube espanhol quer o atacante concentrado para jogo decisivo e restringe movimentação na mansão após rumores de romance com a influenciadora

Fernanda Varela

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 08:29

Os rumores sobre um possível relacionamento entre Virgínia Fonseca e Vini Jr. voltaram a ganhar força após a influenciadora publicar vídeos em Madri, na Espanha, onde o jogador do Real Madrid mora. As imagens, divulgadas nas redes sociais, mostraram detalhes da mansão do atacante, como o closet, a academia e até a sauna, o que bastou para alimentar as especulações sobre a proximidade entre os dois. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Em clima de descontração, Virgínia também apareceu ao lado de Éder Militão e da esposa, Tainá Militão, durante uma confraternização. Apesar disso, Vini Jr. não surgiu em nenhum dos vídeos, o que levou fãs a questionarem se o jogador estaria tentando manter discrição diante dos boatos.

Segundo a imprensa local, a diretoria do Real Madrid teria se incomodado com o grande fluxo de pessoas na residência do atleta e decidiu adotar uma medida mais rígida. O clube optou por retirar o jogador da mansão e reforçar o protocolo de concentração, exigindo foco total no próximo compromisso da equipe.

Nesta sexta-feira (3), Vini Jr. publicou vídeos diretamente do hotel de concentração do Real Madrid, ao lado de colegas como Endrick, confirmando a mudança temporária de rotina. A equipe entra em campo neste sábado (4), contra o Villarreal, em confronto direto pela liderança do Campeonato Espanhol.