Eder Militão entrega relação de Virginia e Vini Jr. em declaração nas redes

Jogador fez comentário apontando que a influenciadora e o jogador estariam juntos

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 22:12

Militão, Virginia e Vini jr.
Militão, Virginia e Vini jr. Crédito: Reprodução

Uma declaração de Éder Militão nas redes sociais seria a confirmação de um possível romance entre Vini Jr. e Virginia Fonseca. O zagueiro chamou atenção ao responder a uma interação entre o atacante e a influenciadora, entregando que os dois estariam juntos como um casal.

Tudo começou quando Virginia publicou um registro de sauna com as amigas Tainá Militão, Duda Freire e Lidia Souza nesta sexta-feira (3). Entre os comentários, Vini Jr. apareceu e escreveu “Vida boa”, acompanhado de emojis apaixonados. Logo em seguida, Militão entrou na conversa e deixou escapar o que muitos fãs especulavam: “Casal favorito”.

Virginia na casa de Vini

Mensagem de Vini Jr. para Virginia
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
1 de 6
Mensagem de Vini Jr. para Virginia por Reprodução

A resposta do jogador repercutiu rapidamente, alimentando ainda mais as suspeitas de que a apresentadora do SBT estaria vivendo um affair com o craque da Seleção Brasileira.

Atualmente, Virginia curte dias em Madrid e chegou a mostrar em seus stories que está hospedada na mansão de Vini Jr. Embora o atacante ainda não tenha aparecido em seus vídeos, a influenciadora registrou momentos ao lado de Éder Militão, marido de Tainá, durante uma confraternização no local.

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Virginia Fonseca e Vini Jr.
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Vini Jr. só deve voltar aos gramados em 2025 por Real Madrid/Divulgação
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Vini Jr com a camisa da LGBTricolor por Reprodução I Instagram @lgbtricolor
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia e Zé Felipe por Reprodução
Virginia Fonseca na CPI das Bets por Lula Marques/Agência Brasil
Vini Jr. celebra título da Copa Intercontinental por Divulgação/Real Madrid
Vini Jr. ouviu gritos de por Real Madrid/Divulgação
Atacante Vini Jr, do Real Madrid por Divulgação/Real Madrid
Atacante brasileiro Vini Jr é jogador do Real Madrid por Divulgação / Real Madrid
Vini Jr está entre os indicados ao prêmio Bola de Ouro por Real Madrid/Divulgação
Vini Jr tem recuperação estimada em seis semanas por Real Madrid/Divulgação
Vini Jr em aquecimento antes do jogo contra o Valencia por Real Madrid/Divulgação
1 de 18
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução

