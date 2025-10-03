EITA...

Eder Militão entrega relação de Virginia e Vini Jr. em declaração nas redes

Jogador fez comentário apontando que a influenciadora e o jogador estariam juntos

Elis Freire

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 22:12

Militão, Virginia e Vini jr. Crédito: Reprodução

Uma declaração de Éder Militão nas redes sociais seria a confirmação de um possível romance entre Vini Jr. e Virginia Fonseca. O zagueiro chamou atenção ao responder a uma interação entre o atacante e a influenciadora, entregando que os dois estariam juntos como um casal.

Tudo começou quando Virginia publicou um registro de sauna com as amigas Tainá Militão, Duda Freire e Lidia Souza nesta sexta-feira (3). Entre os comentários, Vini Jr. apareceu e escreveu “Vida boa”, acompanhado de emojis apaixonados. Logo em seguida, Militão entrou na conversa e deixou escapar o que muitos fãs especulavam: “Casal favorito”.

Virginia na casa de Vini 1 de 6

A resposta do jogador repercutiu rapidamente, alimentando ainda mais as suspeitas de que a apresentadora do SBT estaria vivendo um affair com o craque da Seleção Brasileira.

Atualmente, Virginia curte dias em Madrid e chegou a mostrar em seus stories que está hospedada na mansão de Vini Jr. Embora o atacante ainda não tenha aparecido em seus vídeos, a influenciadora registrou momentos ao lado de Éder Militão, marido de Tainá, durante uma confraternização no local.