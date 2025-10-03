ASTROLOGIA

3 signos podem mudar totalmente de profissão em 2026; entenda

Os astros afetarão a área profissional com mudanças profundas, dizem as previsões

Elis Freire

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 20:46

A profissão não precisa ser uma escolha definitiva Crédito: Shutterstock

A Astrologia prevê que 2026 será um divisor de águas no trabalho. Segundo a equipe do astrólogo João Bidu, com os trânsitos de Júpiter e Plutão, muitas pessoas vão sentir a necessidade de repensar a carreira e buscar algo que realmente esteja alinhado ao seu propósito no mundo. No caso de três signos, a decisão pode ser por mudar completamente de profissão, com uma transformação ainda mais intensa nessa área da vida.

Veja quais os 3 signos que podem mudar totalmente de profissão em 2026:

Gêmeos

Em primeiro lugar, a energia de Plutão em Aquário vai despertar nos geminianos a vontade de expandir horizontes e mergulhar em áreas diferentes das que já conhecem. Cursos, estudos e até mudanças radicais de carreira estão no radar. Além disso, o espírito inquieto de Gêmeos vai se sentir impelido a buscar algo que traga mais liberdade e significado.

Escorpião

Com a força dos trânsito de Saturno, Escorpião pode se sentir chamado a abandonar trabalhos que já não fazem mais sentido. Ou seja, esse signo tende a buscar algo que esteja conectado com sua intuição, poder pessoal e propósito de transformação, e assim mudar totalmente de profissão em 2026. Por isso, pode ser o ano em que os escorpianos dão um passo corajoso para seguir uma nova profissão.

Capricórnio

Para Capricórnio, 2026 pode marcar o fim de uma longa fase de dedicação a uma área e o início de uma nova etapa. Com Netuno expandindo a sensibilidade e Saturno exigindo escolhas conscientes, os capricornianos podem mudar totalmente de profissão buscando algo que una estabilidade com realização pessoal.

