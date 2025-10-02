Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Outubro: saiba quais signos terão boas novas no amor e o que vai rolar

Alguns começam o mês com energias propícias para conexões amorosas

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 18:16

Os signos e o amor
Os signos e o amor Crédito: Reprodução

A Astrologia prevê um mês de outubro cheio de intensidade e, logo no início, os astros prometem movimentar bastante a vida amorosa. Isso porque Mercúrio entra em Escorpião no dia 6 e deixa tudo mais profundo e misterioso, e a Lua Cheia em Áries, no dia 7, traz coragem para ir atrás de quem se deseja. Já a partir do dia 13, Vênus chega em Libra garantindo um clima de romance, sedução e charme. O time de astrólogos de João Bidu previu que 3 signos já começam o mês sentindo boas energias no amor e vivendo novidades especiais. 

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
1 de 12
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

Leia mais

Imagem - Outubro traz paixão avassaladora para 3 signos, prevê astrólogo

Outubro traz paixão avassaladora para 3 signos, prevê astrólogo

Imagem - 3 signos vão atrair dinheiro inesperado esta semana; saiba quais

3 signos vão atrair dinheiro inesperado esta semana; saiba quais

Imagem - 4 signos serão traídos na última semana de setembro, segundo horóscopo chinês

4 signos serão traídos na última semana de setembro, segundo horóscopo chinês

Veja quais os signos terão boas novas no amor em outubro:

Áries

Com a Lua Cheia brilhando no seu signo logo no início de outubro, a sua vida amorosa promete fortes emoções. Além disso, a coragem típica de Áries fica ainda mais acesa, dando aquele empurrãozinho para se declarar ou dar o próximo passo no relacionamento.

Características de Áries

Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
1 de 7
Características de Áries por Reprodução

Gêmeos

A temporada traz romance, diversão e paquera para os geminianos. Afinal, com a presença de Vênus, Mercúrio e Sol em posições favoráveis, Gêmeos fica ainda mais charmoso e comunicativo. Assim, a chance de conhecer alguém especial ou viver momentos leves com o crush aumenta bastante.

Características do signo de Gêmeos

Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Gêmeos por Reprodução

Câncer

Para os cancerianos, outubro chega aquecendo os sentimentos. Marte, Mercúrio e o Sol transitam em pontos importantes do seu mapa, despertando a sedução e fortalecendo os laços. Além disso, a segunda quinzena promete intimidade mais profunda e momentos intensos no amor.

Características de Câncer

Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
1 de 7
Características de Câncer por Rperodução

*As previsões são divulgadas pelo site João Bidu

Leia mais

Imagem - 4 signos passarão por virada inesperada e transformadora nos próximos dias

4 signos passarão por virada inesperada e transformadora nos próximos dias

Imagem - Medos de volta, segredos expostos e reencontro: recado do Anjo da Guarda é para 3 signos neste 2 de outubro

Medos de volta, segredos expostos e reencontro: recado do Anjo da Guarda é para 3 signos neste 2 de outubro

Imagem - De Áries a Peixes: descubra os maiores medos de cada signos nos relacionamentos

De Áries a Peixes: descubra os maiores medos de cada signos nos relacionamentos

Tags:

Signos Astrologia

Mais recentes

Imagem - Apenas 3 ovos cozidos por dia: em meio a divórcio, Nicole Kidman seguiu dieta restrita para emagrecer para filme

Apenas 3 ovos cozidos por dia: em meio a divórcio, Nicole Kidman seguiu dieta restrita para emagrecer para filme
Imagem - 4 signos passarão por virada inesperada e transformadora nos próximos dias

4 signos passarão por virada inesperada e transformadora nos próximos dias
Imagem - Ryan e Kami executam plano em 'Dona de Mim' que chega em momento de vida ou morte

Ryan e Kami executam plano em 'Dona de Mim' que chega em momento de vida ou morte

MAIS LIDAS

Imagem - Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias
01

Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias

Imagem - Aos 50 anos, campeã olímpica revela truque para manter massa muscular sem academia
02

Aos 50 anos, campeã olímpica revela truque para manter massa muscular sem academia

Imagem - Homem é preso após confessar ter matado amigas em Simões Filho
03

Homem é preso após confessar ter matado amigas em Simões Filho

Imagem - Desbancou Fernando de Noronha: conheça a praia brasileira que foi eleita a mais bonita do mundo
04

Desbancou Fernando de Noronha: conheça a praia brasileira que foi eleita a mais bonita do mundo