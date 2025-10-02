PREVISÕES

Outubro: saiba quais signos terão boas novas no amor e o que vai rolar

Alguns começam o mês com energias propícias para conexões amorosas

Elis Freire

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 18:16

Os signos e o amor Crédito: Reprodução

A Astrologia prevê um mês de outubro cheio de intensidade e, logo no início, os astros prometem movimentar bastante a vida amorosa. Isso porque Mercúrio entra em Escorpião no dia 6 e deixa tudo mais profundo e misterioso, e a Lua Cheia em Áries, no dia 7, traz coragem para ir atrás de quem se deseja. Já a partir do dia 13, Vênus chega em Libra garantindo um clima de romance, sedução e charme. O time de astrólogos de João Bidu previu que 3 signos já começam o mês sentindo boas energias no amor e vivendo novidades especiais.

Veja quais os signos terão boas novas no amor em outubro:

Áries

Com a Lua Cheia brilhando no seu signo logo no início de outubro, a sua vida amorosa promete fortes emoções. Além disso, a coragem típica de Áries fica ainda mais acesa, dando aquele empurrãozinho para se declarar ou dar o próximo passo no relacionamento.

Gêmeos

A temporada traz romance, diversão e paquera para os geminianos. Afinal, com a presença de Vênus, Mercúrio e Sol em posições favoráveis, Gêmeos fica ainda mais charmoso e comunicativo. Assim, a chance de conhecer alguém especial ou viver momentos leves com o crush aumenta bastante.

Câncer

Para os cancerianos, outubro chega aquecendo os sentimentos. Marte, Mercúrio e o Sol transitam em pontos importantes do seu mapa, despertando a sedução e fortalecendo os laços. Além disso, a segunda quinzena promete intimidade mais profunda e momentos intensos no amor.

