3 signos vão atrair dinheiro inesperado esta semana; saiba quais

Astrologia prevê ganhos inesperados em breve

Elis Freire

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 21:57

Signos, horóscopo e zodíaco Crédito: Divulgação

Dinheiro inesperado no final do mês é sempre uma alegria ou um alívio para as contas. Quem não gosta né? Então, felizmente a Astrologia prevê que os astros vão favorecer alguns signos do zodíaco com boas surpresas financeiras em breve, a partir desta semana. O valor pode vir de um trabalho extra, devolução de valores ou até sorteios, trazendo mais sorte e prosperidade. O astrólogo João Bidu previu quais signos devem receber esses ganhos.

Veja quais os 3 signos que vão atrair dinheiro inesperado em breve:

Touro

Em primeiro lugar, os taurinos podem receber dinheiro inesperado por sua dedicação e persistência. Sendo assim, um dinheiro que parecia perdido ou até mesmo uma oportunidade de renda extra pode surgir para quem tem paciência e continua no caminho certo.

Escorpião

Em segundo lugar, a intuição escorpiana estará aguçada e pode levar a boas escolhas financeiras. Além disso, heranças, acordos ou pagamentos atrasados podem ser liberados, trazendo um respiro e até uma sensação de prosperidade inesperada.

Peixes

Piscianos podem ser surpreendidos por ganhos vindos de sorteios, prêmios ou até gestos de generosidade. O universo estará conspirando a favor, e o fluxo de abundância chega quando menos esperarem, principalmente se mantiverem a fé e a positividade.

