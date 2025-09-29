Chega de angústia: Arcanjo Gabriel revela os 3 signos que terão boas notícias esta semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 20:26
As mensagens atribuídas ao Arcanjo Gabriel apontam para um período de clareza espiritual e felicidade para três signos do zodíaco. Leão, Touro e Câncer estão em destaque nos próximos dias, favorecidos por ciclos que fortalecem vínculos, ampliam oportunidades e despertam emoções positivas. As boas notícias chegarão ainda esta semana.
Características dos signos Ascendentes
Leão terá sua confiança em evidência, irradiando brilho pessoal e atraindo reconhecimento no trabalho, além de novas conexões que podem abrir portas inesperadas. Esse magnetismo torna o período ideal para transformar sonhos em realidade.
Características do signo de Leão
Touro viverá dias de estabilidade e afeto. Laços familiares e amorosos se fortalecem, enquanto conquistas financeiras trazem sensação de conforto. Até mesmo pequenos gestos do cotidiano serão fonte de prazer e bem-estar.
Características do signo de Touro
Câncer encontrará acolhimento e profundidade emocional. A intuição guiará decisões importantes, encontros familiares reforçarão a união e a expressão dos sentimentos aproximará pessoas queridas. É um momento de esperança renovada e conexões afetivas verdadeiras.
Características de Câncer
Segundo os astrólogos, a energia revelada por Gabriel deve ser aproveitada com gratidão e leveza. Valorizar pequenos momentos de alegria e manter a mente aberta para novas oportunidades ajudará esses signos a transformar boas vibrações em felicidade concreta.