ASTROLOGIA

Chega de angústia: Arcanjo Gabriel revela os 3 signos que terão boas notícias esta semana

Leão, Touro e Câncer recebem boas energias para viver momentos bons e de renovação

Fernanda Varela

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 20:26

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

As mensagens atribuídas ao Arcanjo Gabriel apontam para um período de clareza espiritual e felicidade para três signos do zodíaco. Leão, Touro e Câncer estão em destaque nos próximos dias, favorecidos por ciclos que fortalecem vínculos, ampliam oportunidades e despertam emoções positivas. As boas notícias chegarão ainda esta semana.

Características dos signos Ascendentes 1 de 4

Leão terá sua confiança em evidência, irradiando brilho pessoal e atraindo reconhecimento no trabalho, além de novas conexões que podem abrir portas inesperadas. Esse magnetismo torna o período ideal para transformar sonhos em realidade.

Características do signo de Leão 1 de 8

Touro viverá dias de estabilidade e afeto. Laços familiares e amorosos se fortalecem, enquanto conquistas financeiras trazem sensação de conforto. Até mesmo pequenos gestos do cotidiano serão fonte de prazer e bem-estar.

Características do signo de Touro 1 de 7

Câncer encontrará acolhimento e profundidade emocional. A intuição guiará decisões importantes, encontros familiares reforçarão a união e a expressão dos sentimentos aproximará pessoas queridas. É um momento de esperança renovada e conexões afetivas verdadeiras.

Características de Câncer 1 de 7