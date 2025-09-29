ASTROLOGIA

Tarot da semana: cartas revelam lições e viradas para os signos entre 29 de setembro e 5 de outubro

Amor, carreira e autoconhecimento em destaque: veja como as energias podem te guiar

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 05:00

O Tarot traz mensagens poderosas para cada signo nesta semana de 29 de setembro a 5 de outubro, envolvendo amor, trabalho e desenvolvimento pessoal. As cartas revelam desde a necessidade de descansar e recuperar energias até decisões corajosas capazes de abrir novos caminhos.

Confira abaixo as previsões semanais do site "Times of India" e veja como aproveitar melhor essa fase de transformações.

Áries: Dez de Paus - A semana pede alívio de peso. Você tem tentado carregar responsabilidades demais sozinho(a) e isso já começa a pesar. Delegar, pedir ajuda ou simplesmente descansar não vai fazer nada desmoronar. Liberar até mesmo uma pequena carga já trará leveza. Sua força não precisa ser provada pelo excesso.

Touro: Oito de Copas - O familiar nem sempre é o melhor. Esta semana pode pedir que você se despeça de algo ou alguém que já não faz sentido para a sua vida. Apegar-se ao conforto pode estar te impedindo de crescer. Dizer adeus não é fraqueza, é sabedoria. Confie no próximo passo, mesmo que ele traga incertezas.

Gêmeos: Quatro de Espadas - Descansar não é perda de tempo, é cura. Depois de tanta correria mental e física, seu corpo e mente pedem pausa. O silêncio, o sono e momentos de calma vão renovar sua energia mais do que qualquer esforço. Tire essa semana para recarregar - isso fará sua luz voltar ainda mais forte.

Câncer: O Mago - Você não está quebrado, está em transformação. A carta mostra que você já possui as ferramentas necessárias para construir o que deseja. Em vez de tentar consertar versões antigas de si mesmo, comece a alimentar a nova. Foque no que está nascendo e use sua fé na própria força para avançar.

Leão: Dois de Espadas - As respostas podem não estar claras ainda, e tudo bem. Nem toda decisão precisa ser imediata. Permita-se permanecer no espaço das perguntas, sem pressa por soluções perfeitas. O tempo trará clareza, mas só se você parar de forçar. Seja gentil consigo mesmo nesse processo.

Virgem: Rainha de Ouros - Você é o próprio alicerce esta semana. Sua energia acolhedora pode estar sendo muito requisitada pelos outros, mas primeiro você precisa cuidar de si. Nutra corpo, mente e rotina com carinho. Só assim terá forças para oferecer aos demais. Sua casa e coração são seu refúgio.

Libra: Cavaleiro de Espadas - Sua energia está forte, mas dispersa. O conselho é desacelerar e focar. Não é preciso provar nada através da pressa ou da ação desenfreada. Quanto mais clara for sua atenção, melhores serão os resultados. Escolha onde colocar sua força e confie no tempo.

Escorpião: Ás de Paus - Se deseja uma vida nova, suas escolhas precisam refletir isso. A semana pede atitudes corajosas e alinhadas ao que você realmente quer. Pequenas mudanças já podem abrir grandes portas. Pergunte-se: minhas ações apoiam minha visão? Se não, é hora de ajustar. O novo já está pronto para começar.

Sagitário: Sete de Paus — Defenda sua verdade. Mesmo que as pessoas não entendam suas escolhas, permaneça firme. Não há problema em enfrentar resistência quando se está honrando o que realmente importa. A lealdade a si mesmo é o que vai te libertar, ainda que pareça desafiador.

Capricórnio: O Enforcado - A sensação de estagnação tem um propósito. Esta pausa não é perda de tempo, mas uma oportunidade de enxergar por outro ângulo. Não force movimento agora - respostas virão no silêncio. O momento de espera está preparando você para algo maior.

Aquário: Nove de Paus - Você já conquistou muito, e agora o conselho é proteger suas vitórias. Nem tudo merece sua reação ou energia. Estabeleça limites firmes sem precisar justificá-los. Sua força está na constância e na preservação da sua paz. Continue firme, você está quase lá.