Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tarot da semana: cartas revelam lições e viradas para os signos entre 29 de setembro e 5 de outubro

Amor, carreira e autoconhecimento em destaque: veja como as energias podem te guiar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

O Tarot traz mensagens poderosas para cada signo nesta semana de 29 de setembro a 5 de outubro, envolvendo amor, trabalho e desenvolvimento pessoal. As cartas revelam desde a necessidade de descansar e recuperar energias até decisões corajosas capazes de abrir novos caminhos.

Confira abaixo as previsões semanais do site "Times of India" e veja como aproveitar melhor essa fase de transformações.

Tarot

Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
1 de 14
Tarot por Shutterstock

Áries: Dez de Paus - A semana pede alívio de peso. Você tem tentado carregar responsabilidades demais sozinho(a) e isso já começa a pesar. Delegar, pedir ajuda ou simplesmente descansar não vai fazer nada desmoronar. Liberar até mesmo uma pequena carga já trará leveza. Sua força não precisa ser provada pelo excesso.

Touro: Oito de Copas - O familiar nem sempre é o melhor. Esta semana pode pedir que você se despeça de algo ou alguém que já não faz sentido para a sua vida. Apegar-se ao conforto pode estar te impedindo de crescer. Dizer adeus não é fraqueza, é sabedoria. Confie no próximo passo, mesmo que ele traga incertezas.

Gêmeos: Quatro de Espadas - Descansar não é perda de tempo, é cura. Depois de tanta correria mental e física, seu corpo e mente pedem pausa. O silêncio, o sono e momentos de calma vão renovar sua energia mais do que qualquer esforço. Tire essa semana para recarregar - isso fará sua luz voltar ainda mais forte.

Câncer: O Mago - Você não está quebrado, está em transformação. A carta mostra que você já possui as ferramentas necessárias para construir o que deseja. Em vez de tentar consertar versões antigas de si mesmo, comece a alimentar a nova. Foque no que está nascendo e use sua fé na própria força para avançar.

Leão: Dois de Espadas - As respostas podem não estar claras ainda, e tudo bem. Nem toda decisão precisa ser imediata. Permita-se permanecer no espaço das perguntas, sem pressa por soluções perfeitas. O tempo trará clareza, mas só se você parar de forçar. Seja gentil consigo mesmo nesse processo.

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Virgem: Rainha de Ouros - Você é o próprio alicerce esta semana. Sua energia acolhedora pode estar sendo muito requisitada pelos outros, mas primeiro você precisa cuidar de si. Nutra corpo, mente e rotina com carinho. Só assim terá forças para oferecer aos demais. Sua casa e coração são seu refúgio.

Libra: Cavaleiro de Espadas - Sua energia está forte, mas dispersa. O conselho é desacelerar e focar. Não é preciso provar nada através da pressa ou da ação desenfreada. Quanto mais clara for sua atenção, melhores serão os resultados. Escolha onde colocar sua força e confie no tempo.

Escorpião: Ás de Paus - Se deseja uma vida nova, suas escolhas precisam refletir isso. A semana pede atitudes corajosas e alinhadas ao que você realmente quer. Pequenas mudanças já podem abrir grandes portas. Pergunte-se: minhas ações apoiam minha visão? Se não, é hora de ajustar. O novo já está pronto para começar.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês

Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik
Diferente do zodíaco ocidental, o Horóscopo Chinês é regido por ciclos de 12 anos por Reprodução/Internet
Rato – Inteligente, habilidoso e adaptável. Tem facilidade em resolver problemas e atrai pessoas com seu carisma. Atenção: pode se cobrar demais e criticar excessivamente os outros. por Freepik
Búfalo – Calmo, confiável e dedicado. É um trabalhador incansável que busca estabilidade e segurança. Atenção: a cautela exagerada pode fazê-lo perder oportunidades. por Lidiane França/ICMBio
Tigre – Dinâmico, corajoso e cheio de energia. Inspira os outros com sua determinação. Atenção: a impulsividade pode levar a conflitos. por John Thys/AFP
Coelho – Diplomático, elegante e afortunado. Tem facilidade em criar harmonia e boas relações. Atenção: excesso de autoconfiança pode atrapalhar a escuta de outros pontos de vista. por Imagem: Giedriius | Shutterstock
Dragão – Carismático, ambicioso e cheio de vitalidade. É um líder nato, com presença marcante. Atenção: pode ser exigente demais e rude sem perceber. por Reprodução/Pexels
Serpente – Misteriosa, intuitiva e sábia. É um pensador profundo e filosófico. Atenção: cuidado com a desconfiança e a exigência em excesso. por Imagem gerada por IA
Cavalo – Aventureiro, livre e cheio de energia. Gosta de novas experiências e desafios. Atenção: tende a ser impaciente e egocêntrico. por MLADEN ANTONOV / AFP
Cabra – Emocional, criativa e sensível. Tem grande compaixão e busca harmonia. Atenção: pode ser dominada por emoções e ter dificuldade em se posicionar. por Imagem: KaanSezer | Shutterstock
Macaco – Inventivo, curioso e versátil. Resolve problemas com criatividade e adora inovar. Atenção: pode ser indeciso e pouco claro ao comunicar suas ideias. por Kirill Kudryavtsev/AFP
Galo – Confiante, detalhista e perfeccionista. Busca excelência em tudo o que faz. Atenção: precisa evitar agressividade e críticas excessivas. por Reprodução
Cão – Leal, honesto e protetor. Tem grande senso de justiça e compromisso. Atenção: pode se tornar desconfiado demais e fechado para novas relações. por Reprodução | Internet
Javali (Porco) – Generoso, dedicado e sincero. Trabalha duro e busca o bem-estar coletivo. Atenção: a ingenuidade pode atrapalhar a percepção da realidade. por TOBIAS SCHWARZ/AFP
1 de 14
Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik

Sagitário: Sete de Paus — Defenda sua verdade. Mesmo que as pessoas não entendam suas escolhas, permaneça firme. Não há problema em enfrentar resistência quando se está honrando o que realmente importa. A lealdade a si mesmo é o que vai te libertar, ainda que pareça desafiador.

Capricórnio: O Enforcado - A sensação de estagnação tem um propósito. Esta pausa não é perda de tempo, mas uma oportunidade de enxergar por outro ângulo. Não force movimento agora - respostas virão no silêncio. O momento de espera está preparando você para algo maior.

Aquário: Nove de Paus - Você já conquistou muito, e agora o conselho é proteger suas vitórias. Nem tudo merece sua reação ou energia. Estabeleça limites firmes sem precisar justificá-los. Sua força está na constância e na preservação da sua paz. Continue firme, você está quase lá.

Peixes: Rei de Copas - Nem toda situação pede resposta emocional imediata. A carta orienta que você observe mais e absorva menos. Se algo te incomodar, respire antes de reagir. O silêncio pode ser mais poderoso que as palavras. Sua maturidade emocional é sua grande arma esta semana.

Leia mais

Imagem - Horóscopo do amor: paixão, dúvidas e reconciliações marcam os signos neste 29 de setembro

Horóscopo do amor: paixão, dúvidas e reconciliações marcam os signos neste 29 de setembro

Imagem - Paixão, reconciliação e novos romances: confira os signos mais sortudos no amor esta semana

Paixão, reconciliação e novos romances: confira os signos mais sortudos no amor esta semana

Imagem - Semana começa com a carta da 'Força' no tarot; veja guia para este dia 29 de setembro

Semana começa com a carta da 'Força' no tarot; veja guia para este dia 29 de setembro

Tags:

Signo Signos Zodíaco Tarot Astrologia

Mais recentes

Imagem - Poção do amor e disputa pelo coração de Candinho movimentam 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (29)

Poção do amor e disputa pelo coração de Candinho movimentam 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (29)
Imagem - Regalias e luxos: veja como é a vida do passageiro que alcançou recorde de 21 milhões de milhas

Regalias e luxos: veja como é a vida do passageiro que alcançou recorde de 21 milhões de milhas
Imagem - Horóscopo do amor: paixão, dúvidas e reconciliações marcam os signos neste 29 de setembro

Horóscopo do amor: paixão, dúvidas e reconciliações marcam os signos neste 29 de setembro

MAIS LIDAS

Imagem - Casamento às Cegas 50+: Rivo assume namoro com 'gêmea' de Lica após abandonar noiva na lua de mel
01

Casamento às Cegas 50+: Rivo assume namoro com 'gêmea' de Lica após abandonar noiva na lua de mel

Imagem - Longe das novelas desde 2019, ex-Globo revela por que se afastou da TV: 'Período muito triste'
02

Longe das novelas desde 2019, ex-Globo revela por que se afastou da TV: 'Período muito triste'

Imagem - A Fazenda 17: quem é Tamires Assis, a modelo agredida por baiano que é ex de Davi Brito
03

A Fazenda 17: quem é Tamires Assis, a modelo agredida por baiano que é ex de Davi Brito

Imagem - Semana de sorte: veja os números que podem transformar sua vida entre 28 de setembro e 4 de outubro
04

Semana de sorte: veja os números que podem transformar sua vida entre 28 de setembro e 4 de outubro