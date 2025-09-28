Acesse sua conta
Paixão, reconciliação e novos romances: confira os signos mais sortudos no amor esta semana

Descubra quais signos terão encontros inesperados, conexões profundas e momentos inesquecíveis de 28 de setembro a 4 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 16:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

A semana promete momentos de maior profundidade emocional para todos os signos. A energia favorece a honestidade, vulnerabilidade e comunicação clara, tanto para quem está em um relacionamento quanto para quem busca novas conexões. Casais terão a chance de fortalecer laços por meio de conversas sinceras, enquanto os solteiros podem atrair alguém especial ao mostrarem seu lado mais autêntico. O foco é nutrir relações verdadeiras e deixar para trás feridas do passado. Veja a previsão do "Times of India".

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
1 de 12
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

Áries: A semana incentiva a fortalecer a sinceridade e a compreensão no amor. Conversas significativas podem resolver mal-entendidos em relacionamentos. Solteiros tendem a se atrair por quem valoriza autenticidade e profundidade emocional. Demonstrar sentimentos trará conexões mais fortes. O romance pode estar mais calmo, mas também mais acolhedor.

Touro: O amor traz chances de cura e de libertação de mágoas antigas. Comprometidos devem escolher o perdão em vez do ressentimento, permitindo que a relação floresça. Solteiros precisam deixar para trás pesos emocionais antes de abrir espaço para o novo. A clareza nas emoções fortalece a confiança. O clima afetivo será de acolhimento e serenidade.

Gêmeos: A energia romântica gira em torno da leveza e da alegria. Casais redescobrem prazer em gestos simples e risadas compartilhadas. Solteiros podem conquistar alguém especial com seu carisma, em um encontro inesperado. Evite analisar demais: deixe a espontaneidade guiar. O lado divertido do amor abrirá espaço para vínculos mais profundos.

Câncer: O foco está na honestidade emocional e em conversas de coração aberto. Casais podem compartilhar sonhos e medos, ampliando a intimidade. Solteiros atraem conexões verdadeiras ao mostrar vulnerabilidade. Fugir da superficialidade será essencial para relações sólidas. Ao se abrir, você fortalece vínculos existentes e futuros.

Veja como é cada signo

Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
1 de 4
Os signos do zodíaco por Reprodução

Leão: O amor pede paciência e presença. Em vez de buscar resultados rápidos, aproveite os pequenos momentos a dois. Casais crescem ao equilibrar autoestima e parceria. Solteiros devem confiar no tempo certo do amor. Gestos simples serão a base de laços duradouros. A jornada importa mais do que a pressa de alcançar o ideal.

Virgem: A vida amorosa se fortalece com a sinceridade e a expressão gentil dos sentimentos. Casais se aproximam ao falar sem filtros. Solteiros atraem interesse verdadeiro ao mostrarem quem realmente são. Gestos atenciosos e conversas profundas podem despertar o romance. Esta é uma semana para transformar autenticidade em intimidade.

Libra: A energia romântica se conecta à vulnerabilidade e à leveza. Casais que compartilham preocupações de forma aberta encontram harmonia. Solteiros chamam atenção pela sinceridade e simpatia. Seu charme é mais magnético quando natural. O romance será simples, mas carregado de verdade.

Escorpião: O amor pede que você baixe as defesas emocionais. Casais encontram mais intimidade ao mostrar fragilidades. Solteiros atraem conexões significativas ao se abrirem sem máscaras. O amor verdadeiro floresce quando há espaço para transparência. A vulnerabilidade se transforma em força nas relações.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês

Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik
Diferente do zodíaco ocidental, o Horóscopo Chinês é regido por ciclos de 12 anos por Reprodução/Internet
Rato – Inteligente, habilidoso e adaptável. Tem facilidade em resolver problemas e atrai pessoas com seu carisma. Atenção: pode se cobrar demais e criticar excessivamente os outros. por Freepik
Búfalo – Calmo, confiável e dedicado. É um trabalhador incansável que busca estabilidade e segurança. Atenção: a cautela exagerada pode fazê-lo perder oportunidades. por Lidiane França/ICMBio
Tigre – Dinâmico, corajoso e cheio de energia. Inspira os outros com sua determinação. Atenção: a impulsividade pode levar a conflitos. por John Thys/AFP
Coelho – Diplomático, elegante e afortunado. Tem facilidade em criar harmonia e boas relações. Atenção: excesso de autoconfiança pode atrapalhar a escuta de outros pontos de vista. por Imagem: Giedriius | Shutterstock
Dragão – Carismático, ambicioso e cheio de vitalidade. É um líder nato, com presença marcante. Atenção: pode ser exigente demais e rude sem perceber. por Reprodução/Pexels
Serpente – Misteriosa, intuitiva e sábia. É um pensador profundo e filosófico. Atenção: cuidado com a desconfiança e a exigência em excesso. por Imagem gerada por IA
Cavalo – Aventureiro, livre e cheio de energia. Gosta de novas experiências e desafios. Atenção: tende a ser impaciente e egocêntrico. por MLADEN ANTONOV / AFP
Cabra – Emocional, criativa e sensível. Tem grande compaixão e busca harmonia. Atenção: pode ser dominada por emoções e ter dificuldade em se posicionar. por Imagem: KaanSezer | Shutterstock
Macaco – Inventivo, curioso e versátil. Resolve problemas com criatividade e adora inovar. Atenção: pode ser indeciso e pouco claro ao comunicar suas ideias. por Kirill Kudryavtsev/AFP
Galo – Confiante, detalhista e perfeccionista. Busca excelência em tudo o que faz. Atenção: precisa evitar agressividade e críticas excessivas. por Reprodução
Cão – Leal, honesto e protetor. Tem grande senso de justiça e compromisso. Atenção: pode se tornar desconfiado demais e fechado para novas relações. por Reprodução | Internet
Javali (Porco) – Generoso, dedicado e sincero. Trabalha duro e busca o bem-estar coletivo. Atenção: a ingenuidade pode atrapalhar a percepção da realidade. por TOBIAS SCHWARZ/AFP
1 de 14
Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik

Sagitário: O clima amoroso convida à inovação e à quebra da rotina. Casais ganham energia ao tentar algo diferente juntos. Solteiros podem se surpreender ao se interessarem por alguém fora do “padrão”. Romance floresce quando você se permite viver o inesperado. O amor esta semana vibra aventura e inspiração.

Capricórnio: O foco é equilibrar dar e receber no amor. Casais encontram harmonia quando permitem que o parceiro expresse afeto. Solteiros devem se abrir a gestos de carinho sem desconfiança. O amor flui ao reconhecer o próprio merecimento. Até o fim da semana, você se sentirá mais seguro emocionalmente.

Aquário: O amor se expressa nos momentos simples e genuínos. Casais compartilham leveza em pequenas surpresas e risadas. Solteiros se atraem por pessoas que tragam alegria e espontaneidade. Não é hora de pressa ou cobranças, mas de deixar o afeto crescer naturalmente. A felicidade compartilhada fortalece os vínculos.

Peixes: A sinceridade será o pilar da vida amorosa. Casais fortalecem a união ao expressar gratidão e preocupações de forma aberta. Solteiros encontram conexões autênticas em conversas francas. Mostrar sentimentos sem medo gera paz e intimidade. O coração aberto será a chave para relações mais profundas.

Tags:

