Horóscopo do Amor: surpresas, reencontros e lições para os signos neste 28 de setembro

Entenda como os astros influenciam sua vida amorosa e descubra o que fazer para atrair harmonia e paixão

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 08:40

Signos e amor

Os astros indicam que o dia pede paciência, sinceridade e afeto nas relações. Para os comprometidos, a recomendação é fortalecer o vínculo com conversas abertas, empatia e reconhecimento. Já os solteiros devem investir em autoconfiança, autenticidade e estar receptivos a novos encontros. A felicidade verdadeira nasce do equilíbrio entre amor-próprio e compreensão mútua.

Áries: Hoje, a chave para o relacionamento será ter paciência e compaixão. Seu parceiro pode estar passando por um momento delicado e vai precisar mais do seu apoio do que de críticas. Ouvir e oferecer conforto vai fortalecer a união. Para os solteiros, é um bom momento para cultivar o amor-próprio e investir na própria felicidade.

Touro: A comunicação aberta será essencial no amor. Se algo te incomoda, fale com clareza. Conversas honestas dissolvem mal-entendidos e aproximam. Solteiros podem conhecer alguém interessante em um encontro social ou até online. Seja autêntico: quem é de verdade atrai conexões verdadeiras.

Gêmeos: A vida amorosa pode trazer surpresas agradáveis. Seu parceiro pode ter uma atitude carinhosa ou criativa que tornará o dia especial. Valorize esse gesto e mostre gratidão. É também um bom momento para alinhar expectativas. Solteiros devem manter a mente aberta: às vezes, o amor aparece quando menos se espera.

Câncer: Gestos de carinho farão toda a diferença. Demonstrações de afeto, palavras doces ou proximidade vão trazer segurança ao parceiro. Solteiros podem se frustrar com uma rejeição, mas lembre-se: isso não define seu valor, apenas mostra que não era a pessoa certa. Use o dia para fortalecer sua autoestima.

Leão: A leveza e a diversão serão suas aliadas no amor. Casais devem buscar momentos descontraídos e cheios de risadas. Atenção apenas a falhas de comunicação: resolva tudo com calma. Solteiros podem ter reencontros com alguém do passado — siga sua intuição antes de decidir dar uma nova chance.

Virgem: Esqueça a busca pela perfeição. Apontar falhas em excesso pode afastar quem está ao seu lado. Valorize os pontos fortes e os pequenos gestos de cuidado do parceiro. Solteiros podem receber um elogio ou alcançar uma conquista que aumenta a autoconfiança, tornando-os ainda mais atraentes.

Libra: Alguns relacionamentos podem cair na rotina. Se sentir isso, quebre o padrão: organize um jantar especial, um passeio ou até uma noite de filmes. O importante é criar novas memórias juntos. Solteiros têm boas chances de conhecer alguém interessante em encontros sociais ou comunitários.

Escorpião: É hora de soltar o peso das emoções acumuladas. Abra o coração e converse com seu parceiro, isso vai aliviar tensões e reforçar a confiança. Solteiros podem sentir ciúmes ao ver um ex seguindo em frente, mas não se compare. Foque no autocuidado e prepare-se para novas possibilidades.

Sagitário: Aventure-se no amor! Casais vão se beneficiar de experiências diferentes — seja um passeio inusitado ou um jantar em lugar novo. Solteiros podem conhecer alguém por meio de amigos. O segredo será agir com confiança e não esconder o interesse.

Capricórnio: Desentendimentos podem surgir, principalmente em relação a planos futuros. Evite palavras duras e busque o diálogo calmo. O equilíbrio vai fortalecer a parceria. Para solteiros, boas oportunidades podem surgir em aplicativos ou redes sociais. Seja claro sobre quem você é e o que busca.

Aquário: O equilíbrio será essencial. Não crie expectativas irreais sobre o parceiro. Se surgirem dúvidas, peça conselhos a alguém de confiança. Solteiros vão encontrar acolhimento e alegria em momentos com família e amigos — o amor também está nesses laços.