ASTROLOGIA

Seu signo está ultrapassado e pode estar errado; descubra o verdadeiro

Mudanças no céu, constelações irregulares e até um “signo esquecido” mostram que o zodíaco não é bem o que você imagina

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 12:27

Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock/Reprodução

Todo mundo sabe qual é o próprio signo do zodíaco, mesmo quem diz não ligar para horóscopo. E provavelmente já sabe disso desde a infância. Mas e se te contássemos que, na prática, o seu signo pode estar “errado”? Se você acha que é ariano, canceriano, leonino ou qualquer outro dos 12 signos do zodíaco, pode estar enganado.

Isso acontece porque essas definições foram feitas há milhares de anos, com base na posição das estrelas. Quem nascer nesta quarta-feira, dia 10 de setembro, será considerado Virgem porque, há 2 mil anos, essa constelação estava, mais ou menos, atrás do Sol nessa data. Só que, de lá para cá, nossa visão do céu mudou. E bastante.

Isso significa que, se levarmos essa alteração em conta, seu signo pode não ser o que você sempre pensou. Usando mais uma vez o exemplo citado: neste ano, a constelação real atrás do Sol em 10 de setembro é Leão, não Virgem.

Existem três razões pelas quais os signos do zodíaco já não coincidem com as constelações.

1. O balanço da Terra

Assim como um pião girando, a Terra dá uma leve “chacoalhada” no eixo, num movimento chamado precessão. Esse balanço faz com que nossa visão das estrelas mude um grau a cada 72 anos. Ao longo dos séculos, essa diferença se acumula. Resultado: hoje o Sol já não aparece na mesma constelação que aparecia quando os signos foram criados.

2. Constelações irregulares

Os babilônios dividiram o céu em 12 fatias iguais, de 30 graus cada, para casar os signos com os meses do calendário. Mas, na realidade, as constelações não têm o mesmo tamanho. O Sol passa mais do que o dobro de tempo em Virgem do que em Câncer. E fica apenas uma semana em Escorpião.

3. O signo esquecido: Ofiúco

Existe ainda uma 13ª constelação no caminho do Sol, Ofiúco, o “portador da serpente”. Por algum motivo, os babilônios deixaram esse fora da lista - provavelmente para manter o número de signos igual ao número de meses do ano.



Astrologia x Astronomia

Hoje sabemos que astronomia e astrologia são áreas separadas: uma é ciência, a outra não. Mas, no passado, eram a mesma coisa. Astrônomos famosos como Kepler e Galileu chegaram a fazer horóscopos para patronos - afinal, era um bom jeito de pagar as contas.

Mesmo com os avanços científicos, a astrologia sobreviveu e continua popular. Talvez justamente porque, como dizem os especialistas, ela é um verdadeiro “camaleão”: se adapta aos tempos e nunca sai totalmente de moda.

Qual seria o seu "verdadeiro" signo?

A NPR (National Public Radio), dos EUA, divulgou uma tabela com a lista dos signos atualizadas (entretanto, pessoas que nasceram na transição entre dois signos podem ter mudanças conforme o ascendente, e também pode haver mudanças para quem nasceu em anos bissextos). Confira como fica:

Áries - 19 de abril a 14 de maio Touro - 15 de maio a 20 de junho Gêmeos - 21 de junho a 20 de julho Câncer - 21 de julho a 10 de agosto Leão - 11 de agosto a 16 de setembro Virgem - 17 de setembro a 31 de outubro Libra - 1º de novembro a 24 de novembro Escorpião - 25 de novembro a 17 de dezembro Sagitário - 18 de dezembro a 19 de janeiro Capricórnio - 20 de janeiro a 16 de fevereiro Aquário - 17 de fevereiro a 11 de março Peixes - 12 de março a 18 de abril