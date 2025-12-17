Acesse sua conta
Bárbara Evans chora ao revelar suspeita de doença do filho e relata exaustão mental

Influenciadora também se defendeu de mais críticas sobre a contratação de babás

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 13:01

Bárbara Evans chorou nas redes sociais
Bárbara Evans chorou nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

Bárbara Evans fez um desabafo emocionado nas redes sociais, e relatou o momento delicado que está enfrentando com os filhos. A influenciadora apareceu chorando e revelou que os três filhos - Ayla, de 3 anos, e os gêmeos Álvaro e Antônio, que acabaram de completar 2 - estão doentes. Ela também contou que um deles, Antônio, apresenta suspeita de pneumonia.

Segundo Bárbara, apesar de o diagnóstico ainda não ter sido confirmado, o médico foi até a casa da família e optou por iniciar o tratamento para a doença. "A gente tá medicando, ainda não fomos tirar raio-x, mas ele já tá fazendo tratamento como se fosse pneumonia", contou.

Além das preocupações com a saúde dos filhos, a influenciadora também desabafou sobre estar emocionalmente cansada ao tentar manter a rotina em meio ao momento difícil. Ayla também está gripada e, de acordo com Bárbara, está apresentando dificuldade para tomar os medicamentos, o que acaba tornando o processo ainda mais desgastante. "Se ela chora muito, acaba vomitando e o remédio vai todo embora".

A influenciadora aproveitou o relato para rebater as críticas que costuma a receber por causa da contratação de babás. Bárbara afirmou que, apesar de contar com ajuda, está presente no dia a dia e participa ativamente da criação dos filhos. "'Você tem 20 mil babás', 'quem cria seus filhos são as babás'... Gente…", falou. "Além de mãe, eu sou esposa. Além de esposa, eu trabalho. Eu tenho uma empresa, eu sou empresária".

Ela ainda lamentou as dificuldades para cuidar da própria saúde mental. A campeã do reality show 'A Fazenda 6' confessou que, em alguns dias, a filha não permite nem que ela realize sessões de terapia. "Tá sendo muito difícil educar, criar e lidar com todas as outras coisas da vida (...) Eu nem consigo conversar com ele [o marido, Gustavo Theodoro, de tanto que é um caos, é um griteiro".

"Acho que é importante a gente falar o lado da maternidade que ninguém fala. Eu amo eles mais que tudo. É muito difícil educar e criar. É muito difícil ouvir tua filha aos berros lá embaixo e você tendo que trabalhar, é difícil falar 'não', é difícil [fazer] ela te respeitar. Mas eu sei que isso faz parte da criação, da educação, do desenvolvimento da criança. [...] Sendo sincera aqui com vocês um pouco e desabafando também", finalizou.

