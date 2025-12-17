FAMOSOS

Bárbara Evans chora ao revelar suspeita de doença do filho e relata exaustão mental

Influenciadora também se defendeu de mais críticas sobre a contratação de babás

Bárbara Evans fez um desabafo emocionado nas redes sociais, e relatou o momento delicado que está enfrentando com os filhos. A influenciadora apareceu chorando e revelou que os três filhos - Ayla, de 3 anos, e os gêmeos Álvaro e Antônio, que acabaram de completar 2 - estão doentes. Ela também contou que um deles, Antônio, apresenta suspeita de pneumonia.

Segundo Bárbara, apesar de o diagnóstico ainda não ter sido confirmado, o médico foi até a casa da família e optou por iniciar o tratamento para a doença. "A gente tá medicando, ainda não fomos tirar raio-x, mas ele já tá fazendo tratamento como se fosse pneumonia", contou.

Além das preocupações com a saúde dos filhos, a influenciadora também desabafou sobre estar emocionalmente cansada ao tentar manter a rotina em meio ao momento difícil. Ayla também está gripada e, de acordo com Bárbara, está apresentando dificuldade para tomar os medicamentos, o que acaba tornando o processo ainda mais desgastante. "Se ela chora muito, acaba vomitando e o remédio vai todo embora".

A influenciadora aproveitou o relato para rebater as críticas que costuma a receber por causa da contratação de babás. Bárbara afirmou que, apesar de contar com ajuda, está presente no dia a dia e participa ativamente da criação dos filhos. "'Você tem 20 mil babás', 'quem cria seus filhos são as babás'... Gente…", falou. "Além de mãe, eu sou esposa. Além de esposa, eu trabalho. Eu tenho uma empresa, eu sou empresária".

Ela ainda lamentou as dificuldades para cuidar da própria saúde mental. A campeã do reality show 'A Fazenda 6' confessou que, em alguns dias, a filha não permite nem que ela realize sessões de terapia. "Tá sendo muito difícil educar, criar e lidar com todas as outras coisas da vida (...) Eu nem consigo conversar com ele [o marido, Gustavo Theodoro, de tanto que é um caos, é um griteiro".