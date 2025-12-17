FAMOSOS

Lembra dela? Ex-Malhação pede ajuda após perder equipamento de trabalho: 'Meu ganha-pão'

Atriz que marcou a geração dos anos 2000 recorre a vaquinha online para seguir com a carreira

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 12:11

Ex-atriz de Malhação, Gisele Frade cria vaquinha para comprar equipamento de trabalho Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Quem acompanhou Malhação no início dos anos 2000 certamente se lembra de Drica, personagem vivida por Gisele Frade. Fora da televisão há algum tempo, a atriz atravessa agora um momento delicado na vida profissional e decidiu pedir ajuda ao público para não interromper sua principal fonte de renda.

Atualmente dedicada à carreira de DJ, Gisele contou nas redes sociais que o computador que utiliza para tocar e produzir seus sets simplesmente parou de funcionar. O problema a pegou de surpresa e afetou diretamente sua agenda de trabalho, já que o equipamento é indispensável para as apresentações.

“Meu computador pifou. Ele é um dos instrumentos principais do meu trabalho como DJ, que hoje é o meu ganha-pão”, explicou a artista em um vídeo publicado na internet. Mãe de três meninas, ela relatou que precisou cancelar um evento recente e teme novos prejuízos caso não consiga substituir o aparelho rapidamente.

Segundo Gisele, os custos são altos e não estavam previstos. “Equipamento é muito caro, fui pega completamente desprevenida. Estou correndo o risco de cancelar outros compromissos”, desabafou, ressaltando que pretende honrar os contratos já assumidos.

Diante da situação, a ex-atriz de Malhação criou uma vaquinha virtual chamada “DJ Frade ON - Ajude a DJ Frade voltar pra pista”, com meta de arrecadar R$ 5,3 mil, valor necessário para comprar um MacBook compatível com seus equipamentos de performance e produção musical. Até a última atualização, a campanha havia reunido cerca de R$ 900.

Na descrição da arrecadação, Gisele fez um apelo direto aos seguidores e admiradores de seu trabalho: “Se você já dançou comigo, já curtiu um set meu ou acredita na minha arte, qualquer valor ajuda. Compartilhar também faz toda a diferença”.