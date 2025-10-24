AMOR E AFETO

Atores revelam que viveram 'paixão profunda' nos bastidores de ‘Malhação’: ‘Nada morreu entre a gente’

Alanis Guillen e Pedro Novaes se conheceram quando fizeram teste para viver um casal em ‘Malhação’

Felipe Sena

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 16:45

Rita (Alanis Guillen) e Filipe (Pedro Novaes) Crédito: Reprodução | Globo

Para uns é quase impossível manter uma amizade genuína após se envolver afetivamente com uma pessoa, até mesmo para Bial, apresentador do “A Gente Conversa”, onde aconteceu a entrevista dos atores Pedro Novaes e Alanis Guillen.

Veja o que aconteceu com 5 estrelas de 'Malhação' 1 de 10

Os dois atores revelaram durante entrevista no programa que se conheceram quando fizeram um teste para viverem o casal Filipe e Rita, na “Malhação: Toda Forma de Amar”. Durante os bastidores da trama, os artistas afirmaram que “viveram uma paixão profunda”.

Durante a entrevista, Bial questionou o ex-casal sobre a relação que tiveram. “A gente viveu uma paixão muito intensa, o trabalho, a rotina e tal, e a gente consegue depois de anos ter essa parceria de se olhar, e cultivar tudo o que foi lindo e transformar, porque nada morreu entre a gente, a gente só transformou e trouxe pra outro lugar, de amizade, de confiança. A gente falou: ‘a gente vai junto até o final’, e até hoje a gente está até o final juntos, vamos cuidar um do outro”, disse Pedro.

Atores falaram sobre relação de carinho e afeto em entrevista Crédito: Reprodução | Globo

Bial chegou a brincar após ouvir o relato. “Insuportável a maturidade desses dois. Nenhum dos dois chegou nem perto de 30 anos, e falam com uma maturidade. Eu não sou maduro assim”, disse o apresentador para Alanis, de 27 anos, e Pedro, de 29.