Atores revelam que viveram 'paixão profunda' nos bastidores de ‘Malhação’: ‘Nada morreu entre a gente’

Felipe Sena
Publicado em 24 de outubro de 2025 às 16:45
Para uns é quase impossível manter uma amizade genuína após se envolver afetivamente com uma pessoa, até mesmo para Bial, apresentador do “A Gente Conversa”, onde aconteceu a entrevista dos atores Pedro Novaes e Alanis Guillen.
Os dois atores revelaram durante entrevista no programa que se conheceram quando fizeram um teste para viverem o casal Filipe e Rita, na “Malhação: Toda Forma de Amar”. Durante os bastidores da trama, os artistas afirmaram que “viveram uma paixão profunda”.
Durante a entrevista, Bial questionou o ex-casal sobre a relação que tiveram. “A gente viveu uma paixão muito intensa, o trabalho, a rotina e tal, e a gente consegue depois de anos ter essa parceria de se olhar, e cultivar tudo o que foi lindo e transformar, porque nada morreu entre a gente, a gente só transformou e trouxe pra outro lugar, de amizade, de confiança. A gente falou: ‘a gente vai junto até o final’, e até hoje a gente está até o final juntos, vamos cuidar um do outro”, disse Pedro.
Bial chegou a brincar após ouvir o relato. “Insuportável a maturidade desses dois. Nenhum dos dois chegou nem perto de 30 anos, e falam com uma maturidade. Eu não sou maduro assim”, disse o apresentador para Alanis, de 27 anos, e Pedro, de 29.
“Caraca Bial. a gente se encontrou pela primeira vez no teste e foi um grande encontro, a gente viveu uma paixão profunda, um amor profundo, que a gente cuida com muito carinho, e agora estamos voltando como irmãos, é muito especial a nossa história”, disse a atriz Alanis.