Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atores revelam que viveram 'paixão profunda' nos bastidores de ‘Malhação’: ‘Nada morreu entre a gente’

Alanis Guillen e Pedro Novaes se conheceram quando fizeram teste para viver um casal em ‘Malhação’

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 16:45

Rita (Alanis Guillen) e Filipe (Pedro Novaes)
Rita (Alanis Guillen) e Filipe (Pedro Novaes) Crédito: Reprodução | Globo

Para uns é quase impossível manter uma amizade genuína após se envolver afetivamente com uma pessoa, até mesmo para Bial, apresentador do “A Gente Conversa”, onde aconteceu a entrevista dos atores Pedro Novaes e Alanis Guillen.

Veja o que aconteceu com 5 estrelas de 'Malhação'

Intérprete da divertida Flavinha na temporada de 2004, Thaís Vaz comoveu o público ao revelar que perdeu a visão do olho esquerdo após um grave episódio de violência doméstica, ocorrido quando tinha 19 anos por Reprodução
Hoje, aos 44 anos, Thaís prepara o espetáculo “Hiena: o riso sobre o tóxico”, no qual transforma sua história de superação e violência em arte e reflexão sobre relacionamentos abusivos por Reprodução
Conhecida por viver a protagonista Joana na temporada de 2000, Ludmila Dayer também brilhou em Senhora do Destino (2004). Após o sucesso na Globo, ela se mudou para Los Angeles, onde fundou uma produtora e passou a atuar no cinema independente por Reprodução
Em 2021, Ludmila revelou ter sido diagnosticada com esclerose múltipla. Aos 42 anos, segue morando nos Estados Unidos e compartilha reflexões sobre saúde mental nas redes sociais por Reprodução
Protagonista da temporada de 2010, Daniela Carvalho deu vida à personagem Catarina. Após a novela, participou de outras produções da Globo, mas decidiu mudar de vida. A atriz se mudou para a Irlanda e chegou a trabalhar como faxineira para se sustentar por Reprodução
Atualmente com 39 anos, Daniela vive no Canadá com o marido e os dois filhos, compartilhando sua rotina em outro país pelas redes sociais por Reprodução
Renata Sayuri ficou conhecida por sua participação em Malhação (2011) e por apresentar o Band Kids nos anos 2000. Nos últimos anos, a artista tem enfrentado uma dura batalha contra o vício e o transtorno bipolar, condição com a qual convive há duas décadas por Reprodução
Em 2023, foi revelado que Renata havia sido internada em uma clínica de reabilitação em Minas Gerais. Hoje, aos 44 anos, ela segue em tratamento e utiliza suas plataformas para falar sobre saúde mental e recomeços por Reprodução
Uma das maiores estrelas reveladas por Malhação, Priscila Fantin viveu Tatiana na temporada de 1999 e conquistou o público em sucessos como Alma Gêmea (2005). A atriz enfrentou uma longa luta contra a depressão, período em que se afastou da televisão e chegou a morar em Paris, onde trabalhou como garçonete por Reprodução
Depois de vencer a Dança dos Famosos (2023), Priscila voltou a aparecer na Globo em um especial em homenagem a Walcyr Carrasco. Aos 42 anos, ela também atua nos bastidores como produtora e agente de artistas por Reprodução
1 de 10
Intérprete da divertida Flavinha na temporada de 2004, Thaís Vaz comoveu o público ao revelar que perdeu a visão do olho esquerdo após um grave episódio de violência doméstica, ocorrido quando tinha 19 anos por Reprodução

Leia mais

Imagem - Atriz ex-Malhação fica noiva de outra mulher em viagem romântica: 'Pessoa que sempre sonhei'

Atriz ex-Malhação fica noiva de outra mulher em viagem romântica: 'Pessoa que sempre sonhei'

Imagem - Longe da TV, protagonista de 'Malhação' abandona carreira de atriz e se torna pastora evangélica

Longe da TV, protagonista de 'Malhação' abandona carreira de atriz e se torna pastora evangélica

Imagem - Lembra dela? Ex ‘Malhação’ que virou pastora está grávida pela terceira vez

Lembra dela? Ex ‘Malhação’ que virou pastora está grávida pela terceira vez

Os dois atores revelaram durante entrevista no programa que se conheceram quando fizeram um teste para viverem o casal Filipe e Rita, na “Malhação: Toda Forma de Amar”. Durante os bastidores da trama, os artistas afirmaram que “viveram uma paixão profunda”.

Durante a entrevista, Bial questionou o ex-casal sobre a relação que tiveram. “A gente viveu uma paixão muito intensa, o trabalho, a rotina e tal, e a gente consegue depois de anos ter essa parceria de se olhar, e cultivar tudo o que foi lindo e transformar, porque nada morreu entre a gente, a gente só transformou e trouxe pra outro lugar, de amizade, de confiança. A gente falou: ‘a gente vai junto até o final’, e até hoje a gente está até o final juntos, vamos cuidar um do outro”, disse Pedro.

Atores falaram sobre relação de carinho e afeto em entrevista
Atores falaram sobre relação de carinho e afeto em entrevista Crédito: Reprodução | Globo

Bial chegou a brincar após ouvir o relato. “Insuportável a maturidade desses dois. Nenhum dos dois chegou nem perto de 30 anos, e falam com uma maturidade. Eu não sou maduro assim”, disse o apresentador para Alanis, de 27 anos, e Pedro, de 29.

“Caraca Bial. a gente se encontrou pela primeira vez no teste e foi um grande encontro, a gente viveu uma paixão profunda, um amor profundo, que a gente cuida com muito carinho, e agora estamos voltando como irmãos, é muito especial a nossa história”, disse a atriz Alanis.

Leia mais

Imagem - 5 motivos para apostar nas recargas capilares

5 motivos para apostar nas recargas capilares

Imagem - 6 doenças crônicas comuns em cachorros e gatos 

6 doenças crônicas comuns em cachorros e gatos 

Imagem - Entenda a importância da vacina contra a poliomielite

Entenda a importância da vacina contra a poliomielite

Mais recentes

Imagem - Quem é Chulipa, produtor de conteúdo que perdeu a virgindade com Carlinhos Maia?

Quem é Chulipa, produtor de conteúdo que perdeu a virgindade com Carlinhos Maia?
Imagem - 'Todos vão saber': Abel reaparece com uma premonição em 'Dona de Mim' desta sexta (24)

'Todos vão saber': Abel reaparece com uma premonição em 'Dona de Mim' desta sexta (24)
Imagem - Lily Allen detalha fim do casamento com ator de 'Stranger Things' em novo álbum: 'Viciado em sexo'

Lily Allen detalha fim do casamento com ator de 'Stranger Things' em novo álbum: 'Viciado em sexo'

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada