Lembra dela? Ex ‘Malhação’ que virou pastora está grávida pela terceira vez

Atriz que fez sucesso em "Malhação" se afastou da TV para se dedicar a família e a religião

F Felipe Sena

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 16:36

Atriz participo Crédito: Reprodução | TV Globo

Ela foi sucesso de uma das novelas de mais longa duração da TV Globo, a “Malhação”, mas decidiu deixar os estúdios e traçar um caminho da fé, valorizando principalmente a família.

Bruna Hamú, de 35 anos, foi protagonista de “Malhação: Sonhos” (2014-2015), onde viveu Bianca Duarte, que fazia par romântico com Duca (Arthur Aguiar), o que acabou se tornando um dilema e triângulo amoroso com a chegada de João (Guilherme Hamacek).

A atriz ainda fez uma breve participação em “Malhação: Seu Lugar no Mundo” (2016). Seu último trabalho na TV foi em 2019, na novela “A Dona do Pedaço”.

Grávida pela terceira vez, Bruna é casada com Leonardo Feltrin desde dezembro de 2022. O casal atua como líderes na Vox - Zion Cruch, um ministério de jovens adultos, em Campinas, no interior de São Paulo.

Os dois esperam a chegada do terceiro filho. Bruna é mãe de Joaquim, de 1 ano, da união com Leonardo Feltrim, e Júlio, de 8 anos, do casamento com o analista de jogos Diogo Moregola.

Além dos filhos, a artista se afastou da TV para se dedicar mais à religião. "Sempre fui evangélica-cristã, mas quando me converti de verdade e comecei a jejuar, falei: 'Deus, não consigo continuar'. As pessoas sabiam que eu era evangélica-cristã, mas eu vivia no mundo, convivia com as pessoas, ia a festas", afirmou ao HUB Podcast. O período coincidiu com o fim de seu primeiro casamento.

De acordo com Bruna, era uma promessa terminar o trabalho e se dedicar às obras cristãs. "Quando terminei de gravar A Dona do Pedaço, falei para Deus que sentia que não conseguiria voltar. Passei o ano de 2020 inteiro falando que não voltaria nunca mais a atuar. Novelas e filmes têm cenas que são contrárias aos princípios do Senhor. Por mais que seja um personagem, sou eu dando o meu aval através da personagem. Não sinto que agora consigo voltar a atuar. Naquela época, não conseguia mais pensar em voltar a atuar. Hoje, o ministério é a minha vida. Gosto muito de atuar, mas só voltaria se tivesse uma palavra de Deus”, disse.