Atriz diz que ex ameaçou processá-la após revelar traições com amigas e babá: 'Traumático'

Maytê Piragibe falou que sofreu 'agressões e xingamentos' durante relacionamento com Marlos Cruz

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 13:25

A atriz Maytê Piragibe disse que o ex-marido, Marlos Cruz, ameaçou processá-la depois de expor traições que sofreu durante o casamento. Em um vídeo publicado no Instagram nesta quinta-feira (7), a artista agradeceu ao carinho que recebeu após sua participação no podcast Mil e Uma Tretas e, na legenda, deu mais detalhes sobre a relação dos dois.

"São muitas camadas e fiquei muito atenta a essa exposição. O genitor ameaçou me processar, acreditam? E minha sensação real é que tirei uma coleira de ferro que há 14 anos estrangula meu pescoço", escreveu. "É muito mais doloroso do que as aspas que fora tiradas fora do contexto. Relação tóxica é muito mais traumático do que possam imaginar. Demorei 11 anos para me permitir amar e ser amada novamente. E isso tudo é cura", completou.

Maytê Piragibe e Marlos Cruz se casaram em 2010 e tiveram uma filha, Violeta, hoje com 15 anos. A artista passou 11 anos solteira até assumir um novo relacionamento, com o surfista Leonardo Balthazar.

Durante o podcast, a atriz falou sobre os desafios da maternidade solo, e afirmou que é possível contar quantas vezes Marlos viu a filha em 14 anos, após a separação. "O pai não compra nem o básico, um pijama. Esse início, que a gente está descobrindo ser mãe [é difícil] (...) desde que ele saiu de casa, eu já tinha sacado".

Na postagem desta quinta-feira (7), Maytê disse que decidiu se expor com o objetivo de inspirar e fortalecer outras mulheres. Ela revelou agressões e xingamentos do ex-marido e acrescentou que nunca entrou na Justiça contra o modelo, mas sentiu que ganhou forças com a repercussão do caso.

"Depois dessa tenda das mães solos, com essa irmandade e escuta ativa… penso que com mais essa ameaça dele depois de tantas agressões e xingamentos que passei por um longo período, está na hora de colocar ele na justiça enquanto é tempo", escreveu.