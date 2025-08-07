'TRABALHANDO MUITO'

Graciele reclama após recentes polêmicas de Zezé Di Camargo com fãs: 'Culpa é dele'

Cantor viralizou após dar longo abraço em uma fã "gata" e tentar beijar outra no backstage

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 12:58

Zezé Di Camargo com Graciele e cantor dando 'conferida' em fã Crédito: Reprodução

Graciele Lacerda reclamou da ausência do marido, Zezé Di Camargo. O cantor se envolveu recentemente em uma série de polêmicas com fãs, ao mesmo tempo em que a influenciadora deixou de acompanhá-lo em suas apresentações pelo Brasil. Ela tem ficado com a filha do casal, Clara, de 7 meses.

Graciele foi questionada se os dois conseguem aproveitar momentos a dois mesmo com a bebê e respondeu de forma direta: "A culpa nem é do bebê. A culpa é dele, que está trabalhando muito", falou, em conversa com a TV Fama. "É impossível. Este ano eu faço 161 shows. É praticamente um dia sim, um dia não. Recentemente fiquei 11 dias sem voltar pra casa", afirmou Zezé. "Mas, quando dá, a gente corre atrás", acrescentou a esposa.



