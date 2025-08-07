Acesse sua conta
Fique ligado: 7 erros que você não pode cometer na redação do Enem

Veja ao que se atentar para escrever um bom texto na prova e aumentar a sua nota

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 05:30

Evitar alguns erros pode contribuir para melhorar a nota da redação do Enem (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)
Mais do que um exercício de escrita, a redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pode definir quem conquista uma vaga e quem fica fora da universidade. Ela avalia não apenas o domínio da escrita, mas também a capacidade de formular soluções, defender pontos de vista e respeitar os direitos humanos — tudo em no máximo 30 linhas. Em uma disputa acirrada, cada ponto conta, e o bom desempenho no texto dissertativo-argumentativo faz total diferença.

Enem

De acordo com Irlaine Helal, coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade Anhanguera, muitos estudantes ainda cometem erros básicos que comprometem toda a nota da redação. “É fundamental entender que a escrita no Enem não avalia apenas criatividade, mas, sim, técnica, argumentação e domínio da norma culta”, afirma.

Para não perder oportunidades por detalhes evitáveis, é importante conhecer estes7 erros que você não pode cometer na redação do Enem. Confira!

1. Fugir do tema proposto

Não compreender a proposta de redação ou escrever sobre outro assunto é um dos erros mais graves. O ideal é ler os textos motivadores com atenção e identificar claramente o problema a ser discutido.

2. Não apresentar proposta de intervenção

No Enem, é obrigatório sugerir uma solução para o problema abordado no texto. “A proposta precisa ser clara, viável e respeitar os direitos humanos”, explica Irlaine Helal.

3. Cometer erros gramaticais e ortográficos

Dominar a norma culta da língua portuguesa é essencial . Por isso, revise sempre o texto antes de entregar e evite abreviações ou linguagem informal.

Na hora de escrever uma redação, é preciso se atentar à conexão das ideias entre os parágrafos (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock)
Na hora de escrever uma redação, é preciso se atentar à conexão das ideias entre os parágrafos Crédito: Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock

4. Apresentar ideias sem conexão entre si

Muitos candidatos pecam ao organizar os parágrafos de maneira solta, sem lógica ou sequência. Essa falta de ligação compromete o entendimento da proposta e prejudica a avaliação final. “Cada parágrafo precisa ter uma função no texto e todos devem estar ligados entre si. Isso garante coesão e coerência”, destaca Irlaine Helal.

5. Copiar os textos de apoio

Os trechos motivadores devem apenas servir como referência. Copiar parte deles pode anular a prova ou tirar pontos importantes.

6. Escrever pouco ou ultrapassar o limite

A redação do Enem deve ter entre 7 e 30 linhas. Textos muito curtos ou que ultrapassem o espaço disponível podem ser desconsiderados.

7. Deixar para treinar na última hora

É importante praticar a escrita da redação do Enem. “O treino constante ajuda o estudante a entender a estrutura ideal da redação e a corrigir seus próprios erros com o tempo. A prática é indispensável”, orienta a docente.

Por Priscila Dezidério

