Vale Tudo gravará morte de Odete Roitman em cinco versões secretas com esquema de segurança máxima

Giuliana Mancini
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 12:33
A Globo planeja fazer o máximo possível para manter o mistério da morte de Odete Roitman (Débora Bloch) no remake de "Vale Tudo". Segundo a coluna de Carla Bittencourt no portal LeoDias, serão gravados cinco finais alternativos para o assassinato da vilã, em um esquema de segurança máxima.
Até o momento, cinco personagens aparecem como os principais suspeitos: Leila (Carolina Dieckmann), Celina (Malu Galli), Heleninha (Paolla Oliveira), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Maria de Fátima (Bella Campos). O objetivo do remake é conseguir o mesmo impacto que a versão original, de 1988.
Vale Tudo: possíveis assassinos de Odete Roitman
As gravações acontecerão na semana do dia 1º de outubro, com equipe reduzida e fora do roteiro padrão para evitar qualquer tipo de vazamento. A decisão de qual desfecho será o escolhido será tomada apenas nas horas finais do dia 17 de outubro, quando vai ao ar o último capítulo da novela. Até lá, o plano é manter o segredo guardado até mesmo da produção.
Há ainda outras medidas de contenção. Ainda de acordo com Carla Bittencourt, um e-mail interno da produção confirma que os últimos blocos de capítulos estão sendo liberados apenas para a diretoria e seus assistentes diretos. Nem todos os atores estão recebendo os roteiros completos - apenas as cenas em que participam.