MISTÉRIO

Vale Tudo gravará morte de Odete Roitman em cinco versões secretas com esquema de segurança máxima

Globo está tomando uma série de medidas para evitar qualquer tipo de vazamento

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 12:33

Odete Roitman (Débora Bloch) em "Vale Tudo" Crédito: Reprodução

A Globo planeja fazer o máximo possível para manter o mistério da morte de Odete Roitman (Débora Bloch) no remake de "Vale Tudo". Segundo a coluna de Carla Bittencourt no portal LeoDias, serão gravados cinco finais alternativos para o assassinato da vilã, em um esquema de segurança máxima.

Até o momento, cinco personagens aparecem como os principais suspeitos: Leila (Carolina Dieckmann), Celina (Malu Galli), Heleninha (Paolla Oliveira), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Maria de Fátima (Bella Campos). O objetivo do remake é conseguir o mesmo impacto que a versão original, de 1988.

As gravações acontecerão na semana do dia 1º de outubro, com equipe reduzida e fora do roteiro padrão para evitar qualquer tipo de vazamento. A decisão de qual desfecho será o escolhido será tomada apenas nas horas finais do dia 17 de outubro, quando vai ao ar o último capítulo da novela. Até lá, o plano é manter o segredo guardado até mesmo da produção.