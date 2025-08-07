VALE A PENA VER DE NOVO

Diná escancara passado de Ismael e Bia fica em choque ao descobrir a verdade em 'A Viagem'

Personagem de Christiane Torloni entrega dossiê sobre o vilão e abre os olhos da sobrinha

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 12:24

Fernanda Rodrigues viveu 'Bia' em A Viagem Crédito: Reprodução

Nos próximos capítulos da reprise de 'A Viagem', Bia (Fernanda Rodrigues) terá um despertar amargo sobre o verdadeiro caráter de seu pai, Ismael (Jonas Bloch). A verdade virá à tona graças à coragem de Diná (Christiane Torloni), que reunirá provas irrefutáveis dos crimes cometidos pelo ex-cunhado.

Preocupada com a crescente aproximação entre a sobrinha e o golpista, Diná decide agir. A protagonista da trama arma um plano para desmascarar Ismael antes que ele consiga convencer a filha a embarcar com ele para a Europa. Com documentos que revelam o histórico criminoso do vilão, incluindo tráfico de drogas, fuga da prisão e tentativas de deixar o país ilegalmente, ela invade o apartamento do trambiqueiro para um acerto de contas.

Durante o embate, Ismael tenta destruir o material, mas Diná o enfrenta sem medo e avisa que tudo está guardado em cópias. O que nenhum dos dois imagina é que Bia está escondida no local, ouvindo tudo em silêncio. Atônita, a jovem assiste ao colapso da imagem que criou do pai.

Após o confronto, a adolescente junta os papéis rasgados e, sozinha, começa a ler os detalhes sombrios da ficha criminal de Ismael. Bia fica em choque ao ler: "Traficante Ismael Novais, preso por porte de drogas na Bolívia... Fugiu da prisão... Detido tentando embarcar em um navio... Não pode ser...".

Abalada, Bia procura consolo em Tato (Felipe Martins), mas o rapaz é direto: "Você fez sua mãe sofrer, deixou a Estela [Lucinha Lins] maluca por causa de um cara que você mal conhecia. Qualquer um via a cara de trambiqueiro do Ismael!”, dispara ele, sem aliviar.