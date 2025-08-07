Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Diná escancara passado de Ismael e Bia fica em choque ao descobrir a verdade em 'A Viagem'

Personagem de Christiane Torloni entrega dossiê sobre o vilão e abre os olhos da sobrinha

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 12:24

Fernanda Rodrigues viveu 'Bia' em A Viagem
Fernanda Rodrigues viveu 'Bia' em A Viagem Crédito: Reprodução

Nos próximos capítulos da reprise de 'A Viagem', Bia (Fernanda Rodrigues) terá um despertar amargo sobre o verdadeiro caráter de seu pai, Ismael (Jonas Bloch). A verdade virá à tona graças à coragem de Diná (Christiane Torloni), que reunirá provas irrefutáveis dos crimes cometidos pelo ex-cunhado.

Preocupada com a crescente aproximação entre a sobrinha e o golpista, Diná decide agir. A protagonista da trama arma um plano para desmascarar Ismael antes que ele consiga convencer a filha a embarcar com ele para a Europa. Com documentos que revelam o histórico criminoso do vilão, incluindo tráfico de drogas, fuga da prisão e tentativas de deixar o país ilegalmente, ela invade o apartamento do trambiqueiro para um acerto de contas.

Leia mais

Imagem - Stepan Nercessian conta como surgiu bordão icônico de Jarbas em 'Vale Tudo'

Stepan Nercessian conta como surgiu bordão icônico de Jarbas em 'Vale Tudo'

Imagem - Ana Paula Arósio retorna às tardes da Globo com 'Terra Nostra'; saiba quando estreia

Ana Paula Arósio retorna às tardes da Globo com 'Terra Nostra'; saiba quando estreia

Imagem - Quem é Amanda Wanessa? Cantora gospel está em estado vegetativo e vive drama familiar

Quem é Amanda Wanessa? Cantora gospel está em estado vegetativo e vive drama familiar

Durante o embate, Ismael tenta destruir o material, mas Diná o enfrenta sem medo e avisa que tudo está guardado em cópias. O que nenhum dos dois imagina é que Bia está escondida no local, ouvindo tudo em silêncio. Atônita, a jovem assiste ao colapso da imagem que criou do pai.

Após o confronto, a adolescente junta os papéis rasgados e, sozinha, começa a ler os detalhes sombrios da ficha criminal de Ismael. Bia fica em choque ao ler: "Traficante Ismael Novais, preso por porte de drogas na Bolívia... Fugiu da prisão... Detido tentando embarcar em um navio... Não pode ser...".

Fernanda Rodrigues viveu 'Bia' em A Viagem

Fernanda Rodrigues viveu 'Bia' em A Viagem por Reprodução
Lucinha Lins (Estela) e Fernanda Rodrigues (Bia) em 'A Viagem' por Reprodução
Ismael (Jonas Bloch) e Bia (Fernanda Rodrigues) em 'A Viagem' por Reprodução/TV Globo
Lucinha Lins (Estela) e Fernanda Rodrigues (Bia) em 'A Viagem' por Divulgação
Jonas Bloch e Fernanda Rodrigues como Ismael e Bia em 'A Viagem' por Acervo/TV Globo
Cena de 'A Viagem' por Reprodução/Globo
Lucinha Lins interpretou Estela em 'A Viagem' por Reprodução/Globo
Lucinha Lins interpretou Estela em 'A Viagem' por Reprodução/Globo
1 de 8
Fernanda Rodrigues viveu 'Bia' em A Viagem por Reprodução

Abalada, Bia procura consolo em Tato (Felipe Martins), mas o rapaz é direto: "Você fez sua mãe sofrer, deixou a Estela [Lucinha Lins] maluca por causa de um cara que você mal conhecia. Qualquer um via a cara de trambiqueiro do Ismael!”, dispara ele, sem aliviar.

O momento marca uma virada na trama para a personagem de Fernanda Rodrigues, que começará a reavaliar suas atitudes e confrontar o trauma de ter sido manipulada por quem dizia amá-la. A verdade, embora dolorosa, será o primeiro passo para a jovem reencontrar seu caminho.

Leia mais

Imagem - Veja que horas você deve tomar sol para aumentar os níveis de Vitamina D

Veja que horas você deve tomar sol para aumentar os níveis de Vitamina D

Imagem - Fique ligado: 7 erros que você não pode cometer na redação do Enem

Fique ligado: 7 erros que você não pode cometer na redação do Enem

Imagem - Se arrependeu de uma compra? Veja como o direito do arrependimento permite a devolução de produtos

Se arrependeu de uma compra? Veja como o direito do arrependimento permite a devolução de produtos

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Três dias sem comer: ‘Peão’ da novela ‘A Viagem’ faz do jejum intermitente um hábito

Saiba qual vai ser a substituta de ‘A Viagem’ no ‘Vale a Pena Ver de Novo’

Por que Dona Guiomar sumiu de ‘A Viagem’? Atriz deixou novela por motivo pessoal

Carmem descobre mistério do Mascarado em ‘A Viagem’; saiba quem é

Longe das telas, saiba quem é ator de ‘A Viagem’ que deseja voltar a atuar

Mais recentes

Imagem - Atriz diz que ex ameaçou processá-la após revelar traições com amigas e babá: 'Traumático'

Atriz diz que ex ameaçou processá-la após revelar traições com amigas e babá: 'Traumático'
Imagem - Carolina Dieckmmann se emociona ao falar de Preta Gil e revela 'herança' deixada pela amiga

Carolina Dieckmmann se emociona ao falar de Preta Gil e revela 'herança' deixada pela amiga
Imagem - Junior Lima precisou de 20 anos de terapia para lidar com sexualidade: 'Sensibilidade muito aflorada'

Junior Lima precisou de 20 anos de terapia para lidar com sexualidade: 'Sensibilidade muito aflorada'

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba como ativar a internet gratuita da Starlink em celulares
01

Saiba como ativar a internet gratuita da Starlink em celulares

Imagem - Da porta para fora: 4 plantas que o Feng Shui proíbe dentro de casa
02

Da porta para fora: 4 plantas que o Feng Shui proíbe dentro de casa

Imagem - Etiquetas em garrafa de café causam polêmica e denúncia de racismo em Joinville: 'Vitimismo'
03

Etiquetas em garrafa de café causam polêmica e denúncia de racismo em Joinville: 'Vitimismo'

Imagem - Apresentadora ignora despedida de Daniela Lima após demissão da GloboNews e atitude repercute na redação
04

Apresentadora ignora despedida de Daniela Lima após demissão da GloboNews e atitude repercute na redação