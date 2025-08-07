Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Se arrependeu de uma compra? Veja como o direito do arrependimento permite a devolução de produtos

Lei possibilita desistir de uma compra feita fora do estabelecimento comercial sem precisar justificar o motivo

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 05:00

A lei ajuda a proteger o consumidor ao realizar compras online (Imagem: voronaman | Shutterstock)
A lei ajuda a proteger o consumidor ao realizar compras online Crédito: Imagem: voronaman | Shutterstock

Com o crescimento das compras pela internet, é cada vez mais comum adquirir produtos sem vê-los pessoalmente antes. Embora seja uma opção prática, essa forma de consumo pode causar insatisfação quando o que chega não atende às expectativas. Para garantir a proteção do consumidor nessas situações, a legislação brasileira assegura o direito de arrependimento, que permite solicitar a devolução e o reembolso, mesmo que não haja qualquer defeito, desde que respeitado o prazo previsto em lei

Compras

[Edicase]É necessário planejamento para realizar as compras do Dia das Mães sem se endividar (Imagem: My Ocean Production | Shutterstock) por Imagem: My Ocean Production | Shutterstock
Shopee ressalta as peculiariades de compras em cada estado por Reprodução/Shutterstock
Compras internacionais aumentarão por Reprodução / Agência Brasil
[Edicase]Período de descontos pode criar um ciclo de prazer momentâneo e gerar compras impulsivas (Imagem: maxbelchenko | Shutterstock) por Imagem: maxbelchenko | Shutterstock
[Edicase]Verificar a reputação das empresas em sites de reclamação aumenta a segurança das compras (Imagem: Kite_rin | Shutterstock) por Imagem: Kite_rin | Shutterstock
[Edicase]É importante redobrar os cuidados com as compras online durante a Black Friday (Imagem: maxbelchenko | Shutterstock) por Imagem: maxbelchenko | Shutterstock
[Edicase]O ambiente de compras online é cada vez mais relevante para atender às expectativas dos clientes (Imagem: ADragan | Shutterstock) por Imagem: ADragan | Shutterstock
Compras pela internet por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
1 de 8
[Edicase]É necessário planejamento para realizar as compras do Dia das Mães sem se endividar (Imagem: My Ocean Production | Shutterstock) por Imagem: My Ocean Production | Shutterstock

Previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), esse dispositivo permite desistir de uma compra feita fora do estabelecimento comercial sem precisar justificar o motivo. “Esse é um direito que protege o consumidor justamente em situações onde ele não teve contato físico com o produto ou não pôde avaliar a contratação com total clareza, como acontece em compras feitas online, por telefone ou até mesmo em domicílio”, explica a advogada e consultora jurídica Dra. Lorrana Gomes.

Compras em que o direito de arrependimento é válido

De forma simples, o direito de arrependimento funciona como um “prazo de reflexão”. Durante sete dias, o consumidor pode mudar de ideia e cancelar a compra ou contratação do serviço sem precisar apresentar qualquer justificativa.

Esse direito é válido exclusivamente para compras feitas fora do estabelecimento físico, ou seja:

  • Compras online: por sites e aplicativos;
  • Compras por telefone: via chamadas ou mensagens;
  • Compras a domicílio: quando vendedores vão até a casa do consumidor.

“O consumidor não precisa provar que houve defeito, propaganda enganosa ou má-fé. Basta comunicar o arrependimento dentro do prazo legal, e o fornecedor deve cumprir com a devolução”, ressalta a Dra. Lorrana Gomes.

A devolução do produto deve ser feita sem nenhum custo adicional para o consumidor (Imagem: olgsera | Shutterstock)
A devolução do produto deve ser feita sem nenhum custo adicional para o consumidor Crédito: Imagem: olgsera | Shutterstock

Devolução do produto

Ao exercer o direito de arrependimento, o fornecedor é legalmente obrigado a restituir o valor pago, incluindo o frete e outras taxas, de forma imediata e com correção monetária. Essa devolução deve ser feita sem qualquer custo adicional ao consumidor .

A advogada orienta que, ao exercer o direito, é importante formalizar o pedido por escrito ou por e-mail, mantendo registros da comunicação. “Guardar o comprovante de envio, protocolos e qualquer conversa pode ser fundamental caso haja necessidade de acionar os órgãos de defesa do consumidor”, explica.

Direito e consciência caminham juntos

A Dra. Lorrana Gomes lembra que o direito de arrependimento não deve ser confundido com “liberdade de consumo sem responsabilidade”. “É um mecanismo para equilibrar a relação entre consumidor e fornecedor em situações de vulnerabilidade informacional. Mas deve ser usado com consciência e respeito, evitando prejuízos indevidos a quem presta um serviço ou vende um produto dentro das regras”, finaliza a advogada. 

Por Tayanne Silva

Mais recentes

Imagem - Salários de até R$7,2 mil: veja vagas de emprego do SIMM para Salvador

Salários de até R$7,2 mil: veja vagas de emprego do SIMM para Salvador
Imagem - Prefeitura realiza concurso público com mais de 800 vagas e salários que chegam a R$ 6,9 mil

Prefeitura realiza concurso público com mais de 800 vagas e salários que chegam a R$ 6,9 mil
Imagem - Vai comprar o presente de Dia dos Pais na internet? Veja dicas para evitar golpes

Vai comprar o presente de Dia dos Pais na internet? Veja dicas para evitar golpes

MAIS LIDAS

Imagem - TJ publica edital para concurso de escrevente com salário de R$ 6,3 mil
01

TJ publica edital para concurso de escrevente com salário de R$ 6,3 mil

Imagem - 300 vagas e salário de R$ 15 mil: prefeitura está com inscrições abertas para concurso público
02

300 vagas e salário de R$ 15 mil: prefeitura está com inscrições abertas para concurso público

Imagem - Veja 4 pequenos gestos diários que fortalecem o amor e deixa os casais mais felizes
03

Veja 4 pequenos gestos diários que fortalecem o amor e deixa os casais mais felizes

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 17 mil
04

Prefeitura abre concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 17 mil