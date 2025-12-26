Acesse sua conta
Empresa abre seleção para 350 vagas de Operador de Telemarketing; veja como participar

Empresa conta com mais de 15 mil colaboradores e é uma das 50 maiores empregadoras do país

  • Perla Ribeiro

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 17:17

A TEL Centro de Contatos abriu seleção para 350 vagas de Operador de Telemarketing, perfis ativo e receptivo. Os requisitos são: Ensino Médio completo, ter 18 anos ou mais, residir em Salvador, Lauro de Freitas ou Simões Filho e ter boa comunicação. Além do salário compatível com a carga horária e a função, a empresa oferece benefícios como auxílio-creche, vale-transporte, vale-alimentação, assistência médica e odontológica. Os interessados podem se candidatar acessando esse link.

O operador de telemarketing é treinado para realizar serviços técnicos especializados, como a realização de pesquisas via teleatendimento e a intermediação da relação entre empresa e consumidor, seguindo roteiros planejados. O profissional terá à sua disposição sistemas e ferramentas fornecidos pela TEL.

Veja os pré-requisitos para participar da seleção as vagas de telemarketing

Para o acesso ao local de seleção não é permitido uso de bonés, camisas de times, roupas transparentes sem segunda pele, bermudas, calças rasgadas, pantacourt ou saias longas com abertura acima do joelho, sandálias havaianas, rasteiras ou saltos não presos atrás.
A TEL Centro de Contatos é uma das maiores empresas de gestão de relacionamento com o cliente do Brasil. Com mais de 35 anos no mercado, a empresa conta com mais de 15 mil colaboradores e é uma das 50 maiores empregadoras do país. Entre seus clientes estão empresas de diversas áreas, como bancos, órgãos públicos, companhias aéreas e de telecomunicações, financeiras e instituições de ensino, com suporte técnico em todo o território brasileiro.

