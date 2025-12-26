OPORTUNIDADE

Empresa abre seleção para 350 vagas de Operador de Telemarketing; veja como participar

Empresa conta com mais de 15 mil colaboradores e é uma das 50 maiores empregadoras do país

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 17:17

Empresa abre seleção para 500 vagas de Operador de Telemarketing na Bahia; veja como participar Crédito: Divulgação

A TEL Centro de Contatos abriu seleção para 350 vagas de Operador de Telemarketing, perfis ativo e receptivo. Os requisitos são: Ensino Médio completo, ter 18 anos ou mais, residir em Salvador, Lauro de Freitas ou Simões Filho e ter boa comunicação. Além do salário compatível com a carga horária e a função, a empresa oferece benefícios como auxílio-creche, vale-transporte, vale-alimentação, assistência médica e odontológica. Os interessados podem se candidatar acessando esse link.

O operador de telemarketing é treinado para realizar serviços técnicos especializados, como a realização de pesquisas via teleatendimento e a intermediação da relação entre empresa e consumidor, seguindo roteiros planejados. O profissional terá à sua disposição sistemas e ferramentas fornecidos pela TEL.

