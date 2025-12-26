Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura abre vagas para 26 cargos em concurso com salários de até R$ 10 mil

Inscrições podem ser realizadas até a próxima quarta-feira (31)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 06:00

Prefeitura de Cacique Doble
Prefeitura de Cacique Doble Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Cacique Doble

A prefeitura de Cacique Doble, no estado do Rio Grande do Sul, está prestes a encerrar as inscrições para o concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para 26 cargos. As candidaturas podem ser realizadas até as 18h da próxima quarta-feira (31). Os salários chegam a R$ 10,5 e as jornadas semanais variam entre 20 e 40 horas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Brasileiro de Carreiras Públicas e Desenvolvimento Institucional (Instituto Legalle). A taxa de inscrição é de R$ 80,00 para candidatos de nível fundamental; R$ 100,00 para nível médio/técnico; e R$ 120,00 para os cargos que demandam nível superior.

Vagas e salários

Veja quais são as vagas e salários do concurso da prefeitura de Cacique Doble

Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
1 de 9
Veja vagas por Reprodução

Etapas e prazos

O processo seletivo conta com três etapas. A primeira, de caráter eliminatório e classificatório, consiste em uma prova teórico-objetiva para todos os cargos, prevista para o dia 14 de fevereiro de 2026. A segunda etapa, também eliminatória e classificatória, será a prova de títulos destinada aos candidatos ao cargo de professor. O período de envio dos documentos referentes à prova de títulos é entre os dias 16 e 18 de março. A terceira etapa, de caráter classificatório, consiste em prova prática para cargos específicos e está prevista para o dia 21 de março de 2026. 

O processo seletivo terá validade de dois anos, contado a partir da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual perío

Veja o edital completo.

Tags:

Trabalho Emprego Concurso Concursos Concurso Público Empregos

Mais recentes

Imagem - Epidemia de exaustão: psicólogo revela como a produtividade sem limites está adoecendo o Brasil

Epidemia de exaustão: psicólogo revela como a produtividade sem limites está adoecendo o Brasil
Imagem - Como os executivos podem encerrar o ano em alta performance e se preparar para o próximo?

Como os executivos podem encerrar o ano em alta performance e se preparar para o próximo?
Imagem - Currículo enviado, resposta negada

Currículo enviado, resposta negada

MAIS LIDAS

Imagem - Léo Santana retorna ao bairro onde cresceu e faz show gratuito
01

Léo Santana retorna ao bairro onde cresceu e faz show gratuito

Imagem - Mãe de rapaz que roubou casal no mar diz que filho escolheu 'vida do crime'
02

Mãe de rapaz que roubou casal no mar diz que filho escolheu 'vida do crime'

Imagem - Supermercados de Salvador vão fechar aos domingos? Entenda decisão polêmica
03

Supermercados de Salvador vão fechar aos domingos? Entenda decisão polêmica

Imagem - Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde
04

Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde