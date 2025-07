VALE A PENA VER DE NOVO

Por que Dona Guiomar sumiu de ‘A Viagem’? Atriz deixou novela por motivo pessoal

Laura Cardozo se afastou temporariamente das gravações e pediu que personagem não morresse na trama

A novela “A Viagem”, exibida originalmente em 1994 e sucesso em reprises da Globo e no Globoplay, chamou atenção do público com o súbito desaparecimento da personagem Dona Guiomar, interpretada por Laura Cardozo. Figura importante no núcleo familiar de Andrezza (Thaís de Campos) e Raul (Miguel Falabella), a personagem some da trama sem grandes explicações, levantando dúvidas entre os fãs: o que aconteceu com Dona Guiomar? >