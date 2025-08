CLÁSSICO

Ana Paula Arósio retorna às tardes da Globo com 'Terra Nostra'; saiba quando estreia

Sucesso das 21h em 1999, trama sobre imigração italiana será exibida na faixa da “Edição Especial”

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 14:24

Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 Crédito: Reprodução

A TV Globo já definiu qual novela vai substituir História de Amor na faixa da “Edição Especial”, exibida nas tardes da emissora. A escolhida é Terra Nostra (1999), protagonizada por Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda. A reestreia está marcada para setembro, celebrando os 60 anos da Globo com um dos maiores sucessos de Benedito Ruy Barbosa. O último capítulo de História de Amor irá ao ar em 29 de agosto.>

Originalmente exibida entre setembro de 1999 e junho de 2000, Terra Nostra foi a novela das 21h e retrata a imigração italiana no Brasil no século 19. A trama acompanha a trajetória de Giuliana (Ana Paula Arósio) e Matteo (Thiago Lacerda), dois imigrantes que se conhecem a bordo de um navio vindo da Europa, mas são separados ao desembarcarem no país. O reencontro dos dois se torna o fio condutor da história.>

Ao chegar ao Brasil, Matteo consegue emprego como trabalhador rural na fazenda do poderoso coronel Gumercindo (Antônio Fagundes), com quem entra em conflito ao liderar reivindicações por melhores condições de trabalho. Giuliana, por sua vez, é acolhida por uma influente família de imigrantes italianos e tenta refazer sua vida, até reencontrar Matteo, já casado com outra mulher.>

Além do casal protagonista, o elenco conta com nomes como Débora Duarte, Paloma Duarte, Maria Fernanda Cândido, Jackson Antunes, Carolina Kasting, Antônio Calloni, José Dumont, Elias Gleizer, Lu Grimaldi, Odilon Wagner e Raul Cortez.>

A novela também se destaca pelo realismo de suas cenas. Parte das gravações foi feita no navio S.S. Shieldhall, no porto de Southampton, na Inglaterra. Já o desembarque foi filmado no porto de Santos (SP), e as lavouras de café, em Espírito Santo do Pinhal, no interior de São Paulo. Cerca de 300 figurantes; entre italianos, ingleses e gregos, participaram das cenas.>

Escrita por Benedito Ruy Barbosa, com colaboração de Edmara Barbosa e Edilene Barbosa, e direção artística de Jayme Monjardim, Terra Nostra é considerada uma das produções mais marcantes da história da Globo. A escolha para reprisar o folhetim visa valorizar os grandes marcos da dramaturgia da emissora, reforçando seu legado ao longo das seis décadas de existência.>