BASTIDORES

Demissões em série: veja os jornalistas que foram demitidos em 2025

Globo, CNN, Record e SBT dispensaram jornalistas renomados; casos vão de polêmicas a cortes internos

O ano de 2025 tem sido de forte turbulência para o jornalismo brasileiro, com uma série de demissões que atingiram profissionais renomados em diferentes emissoras. A lista de baixas inclui nomes de peso da televisão, com desligamentos motivados por polêmicas, reestruturações internas ou simplesmente decisões estratégicas das empresas. >

Relembre abaixo:

A saída mais comentada dos últimos dias foi a de Daniela Lima, que deixou a GloboNews nesta segunda-feira (04), após dois anos na emissora. A jornalista, conhecida por seu estilo incisivo, teria acumulado desgastes internos devido à postura no ar. Segundo o site TV Pop, o principal problema seria o descumprimento do código de conduta editorial da Globo, especialmente no que diz respeito à relação próxima com fontes políticas. Apesar disso, a emissora alegou que sua saída faz parte de um processo de renovação. Em suas redes sociais, Daniela afirmou sair de "cabeça erguida e pronta para novos desafios".>