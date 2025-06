ENTÃO TÁ...

Sérgio Aguiar diz que foi demitido da Record por ser 'sofisticado demais'

Apresentador deixa emissora após quase seis anos e expõe motivo informado pela direção

O jornalista Sérgio Aguiar usou as redes sociais nesta sexta-feira (13) para confirmar sua saída da Record e expor o motivo apontado pela emissora para o seu desligamento. Segundo ele, a justificativa oficial foi de que seu perfil seria "sofisticado demais" para o novo formato do Jornal da Record.>

Após quase seis anos na casa, Aguiar encerrou o ciclo justamente no dia em que voltava de férias. “Chegou a hora de dizer adeus, Record!! O fim de uma relação nunca é fácil!! Com a Globo, o casamento foi de 22 anos!! Na Record durou menos, quase 6. Nem por isso, foi menos intenso!!”, escreveu o apresentador.>

Ao longo do período na emissora, ele passou por programas como o Fala Brasil, o Domingo Espetacular e, mais recentemente, o Jornal da Record, onde esteve na bancada até maio deste ano. O jornalista havia assumido o posto de âncora em março, após a saída de Celso Freitas, mas foi substituído de forma interina por Eduardo Ribeiro e Luiz Fara Monteiro.>

No comunicado de despedida, Aguiar agradeceu aos colegas e destacou os aprendizados vividos desde que deixou o Rio de Janeiro para trabalhar em São Paulo. “Dividi bancada com parceiras incríveis, que viraram amigas!! Conheci profissionais maravilhosos na redação e vários deles também viraram amigos!! Toda esta experiência de vida me deixou muito mais maduro e forte!! Sim, faria tudo igualzinho novamente!!”>