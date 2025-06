ENTENDA

Homens que fogem de compromisso podem ter Síndrome de Simon; entenda o que é

Condição emocional é marcada por medo de envolvimento e idealização da parceira

O termo Síndrome de Simon popularizou-se por conta do trabalho do psiquiatra espanhol Enrique Rojas. Ele descreve a condição como um fenômeno que afeta, predominantemente, homens com mais de 30 anos, caracterizados por uma imaturidade emocional e uma dificuldade significativa em se comprometer em relacionamentos.>