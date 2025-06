VOCÊ CONHECE?

O que é terapia holística? Técnica ajudou Gominho a perder 53 kg e mudar relação com a comida

Apresentador do TVZ incluiu método que trabalha mente, corpo e emoções no processo de emagrecimento

Fernanda Varela

Publicado em 14 de junho de 2025 às 08:02

Gominho Crédito: Dani Bassit/Divulgação

Ao falar sobre o processo que o fez eliminar 53 quilos, Gominho chamou a atenção para um detalhe pouco comum em histórias de emagrecimento: o papel da terapia holística. O apresentador do TVZ, no Multishow, contou que incluiu a prática na rotina como uma forma de cuidar da saúde emocional durante as mudanças de hábitos.

"Incluí terapia holística na rotina e procuro respeitar mais meu tempo. Hoje, entendo melhor quando é fome e quando é ansiedade", disse Gominho.

Mas afinal, o que é terapia holística?

Segundo o conceito adotado por terapeutas e instituições de saúde integrativa, a terapia holística é um conjunto de técnicas que trabalham o equilíbrio entre corpo, mente, emoções e espírito. O objetivo é olhar o indivíduo como um todo e não apenas tratar sintomas isolados.

As abordagens mais comuns incluem meditação, aromaterapia, reiki, acupuntura, florais de Bach, massagens terapêuticas e até técnicas de respiração. Cada pessoa pode escolher as práticas que melhor se encaixam em sua rotina.

No caso de Gominho, o foco foi entender os gatilhos emocionais por trás da compulsão alimentar e aprender a respeitar os próprios limites. "Estou mais consciente das minhas escolhas e do impacto disso no meu bem-estar. Não é sobre cortar tudo, mas sobre entender o que me faz bem de verdade", afirmou o apresentador.

De acordo com especialistas da Associação Brasileira de Medicina Integrativa (ABMA), terapias holísticas podem ser grandes aliadas no processo de reeducação alimentar, principalmente por ajudar a reduzir a ansiedade, melhorar o sono e aumentar a conexão com o próprio corpo.>

Além da terapia holística, Gominho também passou a praticar pilates e musculação, e fez mudanças na alimentação, com redução de carboidratos refinados, frituras e doces. Ele conta que a nova relação com a comida não envolve restrições radicais. “Tenho feito substituições inteligentes, sem perder o prazer de comer. Não faço dieta, faço escolhas. Se estou cuidando de mim, não me culpo por comer algo fora da rotina. Reeducação também é isso: não demonizar o alimento”, destacou.>

Ainda em processo de adaptação ao novo corpo, o apresentador disse que a ideia de uma cirurgia plástica para retirada do excesso de pele está em avaliação. "A ideia me assusta um pouco, nunca operei nada, mas sei que em algum momento pode ser necessário. Esteticamente, tem me incomodado", reconheceu.