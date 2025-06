CURIOSIDADES

Chuva e raios: 5 mitos e 5 verdades sobre o que é seguro fazer dentro de casa

Secador, banho e uso do celular estão entre as principais dúvidas durante tempestades

Fernanda Varela

Publicado em 14 de junho de 2025 às 07:48

[Edicase]Mesmo não conectado no celular, o carregador pode consumir energia (Imagem: GBJSTOCK | Shutterstock) Crédito: Imagem: GBJSTOCK | Shutterstock

A chegada das chuvas costuma levantar uma série de dúvidas sobre o que é ou não seguro fazer dentro de casa. O risco de descargas elétricas, principalmente em regiões com alta incidência de raios, faz com que algumas pessoas mudem hábitos por precaução. Mas nem tudo o que se fala sobre o assunto é verdade. Especialistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e do Centro de Estudos e Pesquisas em Engenharia e Defesa Civil (Ceped) esclarecem os principais mitos e verdades.>

Chuva em Salvador 1 de 61

Verdades sobre segurança durante a chuva:

1. Tomar banho durante tempestade é perigoso:>

Verdade. Durante uma tempestade com raios, o encanamento da casa pode funcionar como condutor de eletricidade. O Inpe alerta que o risco é maior em instalações com canos metálicos, mas mesmo quem tem tubulação de PVC deve evitar o banho no momento dos trovões.>

2. Usar o telefone fixo com fio pode dar choque>

Verdade. Telefones com fio podem conduzir energia caso um raio atinja a rede. Já os celulares, se usados desconectados da tomada, não apresentam risco.>

3. Ligar eletrodomésticos aumenta o perigo de choque>

Verdade. Aparelhos ligados à rede elétrica podem ser danificados ou causar choque se houver uma descarga elétrica. Por isso, o recomendado é desligar da tomada equipamentos como televisão, computador e geladeira durante tempestades.>

4. Raios podem atingir dentro de casa, mesmo longe da janela>

Verdade: Se a estrutura da casa tiver instalação elétrica mal aterrada ou com defeito, a corrente de um raio pode entrar pelo sistema elétrico e alcançar qualquer cômodo.>

5. Ficar perto de portas e janelas é arriscado>

Verdade. O Inpe orienta manter distância de portas e janelas durante as tempestades, pois o raio pode atingir a estrutura metálica ou o vidro e provocar choques.>

Mitos comuns sobre tempestades:

1. Usar o celular dentro de casa dá choque>

Mito. Celulares só oferecem risco se estiverem conectados ao carregador na tomada durante a tempestade. Fora isso, é seguro usá-los.>

2. O secador de cabelo atrai raios>

Mito. O uso do secador só oferece perigo se o aparelho estiver conectado à tomada durante uma descarga elétrica. O problema está na rede elétrica, e não no secador em si.>

3. Piso molhado dentro de casa aumenta o risco de ser atingido por um raio>

Mito. Estar com o chão molhado pode facilitar a condução elétrica se houver contato direto com fios ou tomadas, mas o piso úmido por si só não aumenta o risco de um raio atingir o local.>

4. Calçados de borracha protegem contra raios dentro de casa>

Mito. Mesmo com tênis ou chinelos de borracha, uma descarga elétrica vinda da rede elétrica pode atingir uma pessoa. O isolamento só funciona em casos muito específicos e não garante proteção em ambientes fechados.>

5. Desligar só o disjuntor da casa elimina todo o risco>

Mito. Embora desligar o disjuntor ajude a cortar a energia geral, o ideal é também retirar da tomada os equipamentos eletrônicos mais sensíveis, como TVs e computadores. O risco de danos por descargas indiretas continua existindo.>

Recomendações dos especialistas:

Além de evitar banhos, uso de aparelhos ligados à tomada e contato com janelas, o Inpe reforça a importância de instalar sistemas de aterramento e proteção contra surtos elétricos em residências, principalmente em áreas com alta incidência de raios, como o litoral e algumas regiões do interior do Brasil.>