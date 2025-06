SALVADOR

A chuva vai parar? Veja previsão do tempo para este sábado (14)

Salvador amanheceu bastante chuvosa

Segundo previsão da Defesa Civil de Salvador (Codesal), as chances do tempo seguir chuvoso e nublado ao longo do dia são de 90%. No sábado (14), as chances caem para 60% e, no domingo (15), 30%. Em caso de emergência, é possível acionar o órgão pelo Disque 199.>