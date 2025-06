LUTO

Jéssica Senra escreve carta emocionante após morte do ex-namorado Daniel Keller: 'Foi luz e amor em minha vida'

Jornalista viveu um relacionamento com o advogado entre 2018 e 2021

Fernanda Varela

Publicado em 13 de junho de 2025 às 23:11

Daniel Keller e Jéssica Senra Crédito: Reprodução

A jornalista Jéssica Senra escreveu uma homenagem para o advogado Daniel Keller, encontrado morto em um quarto de hotel nesta sexta-feira (13). Os dois viveram um relacionamento entre 2018 e 2021.>

O depoimento emocionado de Jéssica foi publicado em suas redes sociais. "Dan, este mundo não foi feito para pessoas como você. Ele pode ser muito cruel com aqueles que não se encaixam em certas caixas pré-moldadas, com aqueles sensíveis demais, profundos demais, diferentes demais. A injustiça do mundo se apresentou desde cedo e te fez feridas que nunca cicatrizaram. Te fez feridas que você escondeu e guardou bem guardadinho para não incomodar ninguém, para não fazer sofrer mais ninguém. Mas foi tanta dedicação pra esconder essas dores que outras coisas foram ficando pelo caminho. E dor escondida não cura. Dor escondida dói. Dor escondida nos consome por dentro. Você pegou parte dessa dor e transformou em amor. Amor pela Justiça e pelas causas nobres. Amor por ensinar e inspirar. Deus sabe as injustiças que você enfrentou pelo caminho. As maldades de quem não soube compreender a imensidão do seu coração e da sua alma", iniciou.>

"Eu desejo que agora, finalmente, você encontre a paz e o acolhimento que precisa. Que seja rodeado de muita luz e de muito amor!! Porque você foi luz e amor em minha vida!! Você me ensinou muitas coisas sobre o amor e sobre o amar. Me ensinou muitas coisas sobre o mundo e me incentivou a aprofundar na sua compreensão e a me qualificar para explicá-lo. Me apoiou em cada segundo que estivemos juntos, nas grandes realizações e nos maiores desafios, nas maiores dores e nas maiores angústias. Nossos planos de vida nos levaram a caminhos distintos, mas o amor, o respeito, a admiração, a gratidão e o desejo de que você estivesse feliz aonde quer que fosse permaneceram em mim. Hoje, com sua partida, este mundo tão duro se torna ainda mais difícil, sem o seu talento para lutar pela Justiça, sem o seu brilho para inspirar novos alunos, sem o seu coração para nos dar esperanças na vida. Eu lamento que tenha ficado tão dolorido viver, Dan. Você merecia muito mais daqui. Vá em paz", completou.>

Jéssica finalizou seu desabafo dizendo ainda que "se também estiver difícil por aí, procure o CVV através do número 188".>

Relembre o caso>

Na manhã desta sexta-feira, 13 de junho de 2025, o advogado criminalista e professor universitário Daniel Keller, de 41 anos, foi encontrado morto no quarto do hotel Mercure Boulevard, situado no Caminho das Árvores, em Salvador. A Polícia Civil foi acionada por volta das 9h, após os funcionários do hotel perceberem sua ausência e encontrarem o corpo sem sinais vitais >

Ao chegarem ao local, agentes isolaram a área para assegurar os primeiros levantamentos do Departamento de Polícia Técnica (DPT). No quarto, foi encontrada um revólver, que apresentava vestígios de sangue e foi recolhido pelo Serviço de Investigação de Local de Crime (SILC), sendo encaminhado para perícia >

Especializado em Direito Criminal, Keller era formado pela UCSal (2007), tinha pós-graduação em Ciências Criminais pela UFBA (2009) e mestrado em Direito pela UCSal (2021). Também mantinha carreira acadêmica como professor na UniFTC, Ruy Barbosa, UCSal e Unime. Tornou-se conhecido por atuar em casos de grande repercussão, como os julgamentos da médica Kátia Vargas e dos pastores envolvidos na morte de Lucas Terra >

Horas antes da notícia da morte, os perfis de Daniel e de sua noiva foram desativados no Instagram. >

A Unime publicou uma nota lamentando profundamente a perda de “um profissional exemplar, referência no ensino do Direito Penal, educador apaixonado, inspirador e generoso”. Já a OAB‑BA manifestou pesar, ressaltando que Keller “honrou a todos os advogados” e era "um amigo querido em fóruns e rodas de conversas”.>