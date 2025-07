HÁBITOS E COMPORTAMENTO

Veja como 5 experiências simples na infância que vão definem a personalidade do seu filho

Pesquisas mostram que esses momentos influenciam a vida adulta

As memórias da infância são como sementes que, quando cultivadas, definem traços importantes da personalidade. Algumas experiências, mesmo simples, podem influenciar a forma como a criança enxerga o mundo e a si mesma no futuro. >

De acordo com especialistas, certas vivências na primeira infância têm um peso especial no desenvolvimento emocional e social. Seja um abraço reconfortante ou a alegria de uma primeira conquista, essas memórias ficam gravadas e moldam habilidades essenciais para a vida. >

Momentos de segurança emocional

Primeiros sucessos e incentivo

Aprender a andar, ler ou escrever são marcos que, quando celebrados, reforçam a autoconfiança. Pesquisas do Journal of Child Psychology and Psychiatry mostram que o incentivo dos pais fortalece a motivação e a crença nas próprias capacidades. >